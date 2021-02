Cum poți ajunge pe videowall la Românii au Talent. Câți oameni apar, de fapt, pe monitoarele din spatele juraților

Ideea ingenioasă a producătorilor de la “Românii au talent” cu videowall-ul în vreme de pandemie a cucerit milioane de oameni, iar unii dintre ei își doresc acum să apară în cadrul show-ului de la Pro TV. Pașii pe care trebuie să îi urmeze ca să își îndeplinească acest vis sunt simpli și îi dezvăluim în rândurile de mai jos. De asemenea, vă spunem câți oameni apar, de fapt, pe monitoarele din spatele celor patru jurați: Andra Măruță, Alexandra Dinu, Florin Călinescu și Andi Moisescu.

Cum poți ajunge pe videowall la “Românii au talent”

Edițiile difuzate în prezent la televizor sunt din perioada preselecțiilor cu juriul, care au fost filmate în toamna anului trecut. Din acest motiv, apariția vreunui spectator pe videowall-ul de la “Românii au talent” este imposibilă în această etapă, pentru că nu se mai fac înregistrări în acest sens. În plus, angajații de la montaj au aranjat aproape toate cadrele.

Însă, cei care își doresc să apară pe ecranul gigant în semifinalele emisiunii, dar și în finală, se pot înscrie pe romaniiautalent.protv.ro. Aceste ediții vor fi transmise live la TV.

Vă reamintim că Andra, Alexandra Dinu, Florin Călinescu și Andi Moisescu au precizat în cadrul ediției de debut că la numerele artistice ale concurenților vor asista 600 de spectatori, toți poziționați pe videowall. În realitate, lucrurile nu sunt chiar așa…. Sunt mai puține persoane și, după cum v-am prezentat de curând anumite imagini, câteva dintre personaje au fost dublate. Altfel spus: mulți dintre oamenii de acasă sunt multiplicați pe videowall, dar, cu toate acestea, rezultatele obținute sunt fantastice.

Alexandra Dinu l-a înlocuit pe Mihai Petre în juriul de la “Românii au talent”

“Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar, când am descoperit filmul, am știut că locul meu era acolo. În ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar nu am simțit că era nici locul și nici timpul potrivit. Am știut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune, iar când am primit propunerea pentru «Românii au talent», cel mai bun show de entertainment, am știut că ACUM este momentul! Este o nouă experiență pe care o aștept cu entuziasm. Abia aștept să povestesc despre această perioadă odată ce vom începe treaba!”, a mărturisit actrița înainte să îi cunoască pe colegii săi, Florin Călinescu, Andra, Andi Moisescu, Smiley și Pavel Bartoș.

La începutul carierei în lumina reflectoarelor, Alexandra Dinu producea și prezenta emisiunea “ProMotor” la Pro TV, iar din 2004, a început să își creioneze un nume în serialele și filmele internaționale, odată cu mutarea în Italia.

De-a lungul timpului, actrița a apărut în 10 seriale de televiziune în “țara adoptivă” și a jucat alături de numeroase staruri, printre care se numără: Adrien Brody și Antonio Banderas. Vedeta s-a mutat în Statele Unite, după ce a locuit 16 ani în Italia.

