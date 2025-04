Pasiunea la care Iuliana Beregoi nu renunţă nici pentru iubit! “Merg de plăcere, îmi ridică vibe-ul”

Pentru CANCAN.RO, Iuliana Beregoi vorbește despre noul film în care joacă alături de Andreea Bălan și Tzancă Uraganu. Deși este extrem de aglomerată cu filmările, artista își găsește mereu timp și pentru o altă mare pasiune dintre ale ei: sala! Cum își organziează programul, dar și ce mănâncă zi de zi, citiți mai jos!

Iuliana Beregoi, Andreea Bălan și Tzancă Uraganu vor juca împreună în comedia ”Un weekend criminal”, care va apărea toamna aceasta pe marile ecrane. Surprinsă chiar la filmări, tânără din Republica Moldova ne-a povestit mai multe despre peliculă, dar și despre stilul său de viață.

”O să fie o comedie cu niște actori bombă, lucrăm cu Cristi Porcari, Tzancă. O să iasă foarte tare, văd asta după reacția cameramanilor! Îmi dau seama că e bine ce facem. Sunt Lia, dar Lia e cam aceeași Iuliana Beregoi, cu superstiții, zodii.

Am un program full, n-am timp decât de sală, o cafea și filmări. Dacă sunt liberă, merg și de șapte ori pe săptămână la sală. Dacă mergeam că trebuia, găseam scuze, dar eu merg de plăcere, îmi ridică vibe-ul, îmi încep altfel ziua. Am grijă la alimentație, încerc să mănânc sănătos, dar am și momente în care mai scap și mănânc dulciuri. Nu exagerez, dar mănânc clean”, a spus Iuliana, pentru CANCAN.RO.

Iuliana Beregoi, înapoi acasă de Paște

Printre filmările pentru noua comedie, sală, social media și muzică, Iuliana Beregoi nu uită nici de cei dragi, însă. Așa se face că, de Paște, actrița va merge înapoi în țara natală pentru a petrece alături de familia sa.

”De Paște merg acasă, abia aștept să stau cu familia. La noi, în Moldova, nu vine Iepurașul. Când eram eu mică, venea Moș Crăciun de trei ori pe an. Mama îmi mai dădea ciocolate. Mă trezeam, mă spălam cu apa de la ouăle sfinte și cu bani și atât.

Da, merg la Slujba de Înviere. Mă încarc cu energie și-mi place. Așa o fac și pe mama să gătească, altfel mă duce în vizită la bunici și nu gătește. Am început să mai gătesc și eu… micul dejun!”, râde Iuliana.

