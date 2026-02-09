Acasă » Știri » Un bărbat din Vâlcea, amendat cu 13.000 de lei din cauza unui video postat pe TikTok. Motivul amenzii usturătoare

Un bărbat din Vâlcea, amendat cu 13.000 de lei din cauza unui video postat pe TikTok. Motivul amenzii usturătoare

De: Anca Chihaie 09/02/2026 | 17:06
Sursa: Profimedia

Un bărbat din județul Vâlcea a fost sancționat cu o amendă de peste 13.000 de lei după ce a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care apare forțând un cal să tracteze o greutate considerabilă. Imaginile, distribuite online, au atras atenția autorităților, care au declanșat verificări prin intermediul structurilor specializate în protecția animalelor.

În înregistrarea video, realizată pe durata câtorva secunde, animalul este legat de un bloc masiv de beton și este îndemnat să îl tragă pe o suprafață plană. Din cauza încărcăturii excesive, calul își pierde echilibrul în repetate rânduri și întâmpină dificultăți evidente în deplasare. Conținutul a fost suficient pentru a determina polițiștii să inițieze demersuri de identificare a persoanei implicate, investigația desfășurându-se pe baza materialului public și a probelor colectate ulterior.

În urma cercetărilor, autoritățile au stabilit identitatea persoanei responsabile, un bărbat în vârstă de 42 de ani din județul Vâlcea. Acesta a fost sancționat contravențional pentru comportament considerat act de cruzime și rele tratamente aplicate unui animal. Sancțiunea a fost stabilită în conformitate cu prevederile legislației privind protecția animalelor, care reglementează obligațiile de îngrijire, utilizare și protejare a acestora împotriva suferinței nejustificate.

Verificările au vizat modul în care animalul a fost utilizat, condițiile în care s-a desfășurat acțiunea și gradul de suferință provocat. Autoritățile au analizat imaginile și contextul în care acestea au fost realizate, stabilind că situația depășește limitele unei utilizări normale a animalului pentru muncă. Greutatea tractată și modalitatea de constrângere au fost considerate incompatibile cu normele legale care interzic supunerea animalelor la eforturi excesive sau tratamente degradante.

Cazul readuce în atenția publică rolul rețelelor sociale în identificarea faptelor de natură contravențională sau penală. Distribuirea imaginilor online a contribuit decisiv la declanșarea intervenției autorităților, materialul video constituind element central în documentarea situației. Instituțiile responsabile de protecția animalelor subliniază constant importanța semnalării publice a unor astfel de comportamente, în special atunci când există dovezi vizuale care pot sprijini verificările.

Aplicarea sancțiunii vine într-un context mai larg de intensificare a acțiunilor de monitorizare a faptelor de cruzime față de animale. Structurile specializate desfășoară activități de control și intervenție în urma sesizărilor primite, dar și prin autosesizare atunci când apar indicii în spațiul public. Obiectivul acestor demersuri este prevenirea suferinței animalelor și responsabilizarea proprietarilor în privința modului de utilizare și îngrijire.

