Ultimele mesaje postate de Flavia Groșan, doctorița controversată din pandemia Covid. Ce chinuri a trăit înainte să intre în comă

Medicul pneumolog Flavia Groșan, care a devenit cunoscută în timpul pandemiei prin afirmațiile sale controversate, este în comă la ATI. Potrivit surselor medicale, starea acesteia este critică. Doctorița a fost internată în noaptea de joi spre vineri, după ce soțul său a găsit-o inconștientă în propria locuință. În ultimele zilei, aceasta își declara public suferința. Mărturisea în mediul online prin ce chinuri trece și cum se manifestă boala.

În cazul Flaviei Groșan, totul se pare că ar fi pornit de la o pneumonie, iar mai apoi lucrurile s-au agravat. Acum, aceasta se află în comă, iar medicii i-au descoperit mai multe tumori în metastază: cerebrale, pulmonare, hepatice și suprarenale. Potrivit surselor medicale, starea ei este critică (Vezi mai multe detalii AICI).

Ce chinuri a trăit Flavia Groșan înainte să intre în comă

Deși în ultimul timp starea Flaviei Groșan era gravă, surse medicale au menționat că doctorița ar fi refuzat internarea, dorind să se trateze singură acasă, timp de aproape o săptămână. În toată această perioadă, ea vorbea despre suferința ei în mediul online.

Într-o postare din data de 10 octombrie 2025, doctorița spunea că suferea de „tuse epuizantă” și că avea o „durere atroce la întreg plămânul”.

„Săptămâna trecută vorbeam despre tusea epuizantă de luni de zile. Ce pățesc eu ieri. De vreo două zile. Dureri importante pe coloana vertebrală cervicală și toracică. La pacienții mei gândesc holistic. La mine nu. Spre seară apare o durere atroce la întreg plămân. Afebrilă. Fără simptome în sfera ORL. Doar dispnee și tuse ineficientă. Saturația 90%. Dar durerea era insuportabilă. Pot să pun pariu că cei mai mulți dintre dumneavoastră repede la spital. Eu am dormit o noapte întreaga în fotoliu. Până mi-am dat seama. Uite o recidivă a unei pneumonii aparent banale, tratată superficial. Ceva de genul, nu fă ce face popa, fă ce spune popa. Și urgent am trecut la algoritmul meu al complicațiilor. N-am ajuns în spital. Am supraviețuit. Dar eu am priceput încă odată subtilitățile medicinii. Mi-a confirmat durerile torace”, scria Flaviei Groșan, în mediul online.

Mai mult, la doar câteva minute de la această postare, doctorița a mai revenit cu un mesaj tulburător în care spune că a crezut că o să moară.

„Astă noapte am crezut ca mor. Nu credeam ca voi trece noaptea. Oricare dintre dumneavoastră ați fi fugit în spital. Slavă Domnului, am supraviețuit. Dar luni urgent la investigații. Ceva îmi iese cu virgulă”, a mai completat Flavia Groșan.

„Sunt departe de recuperarea pneumoniei”

După ziua teribilă de 10 octombrie în care a crezut că o să moară, medicul a revenit în data de 11 octombrie cu o nouă postare, de data aceasta amintind despre pandemie și despre lupta pe care a dus-o atunci.

„Eu consider ca vârful carierei mele profesionale a fost covidul. Și acum mă minunez cum a putut ieși o schemă aproape de perfecțiune. Cu 100 roni, în 10 zile, negativat și fără urmă de fibroza. Presărată cu calm și speranță. PS: Și cu multe comentarii care m au uns pe suflet. PPS: Am așteptată 10 ani pentru o bijuterie de schemă. Stimată doamnă, când îi aveți alături pe cei 4 muschetari-macrolidul, bronhodilatatorul, antiinflamatorul și imunosupresorul- credeți că-și permite vreun virus să vă fie altceva decât prieten!? Cei 4 muschetari se susțin unul pe altul: macrolidul potențează bronhodilatatorul, bronhodilatatorul potențează antiinflamatorul, antiinflamatorul și imunosupresorul potențează macrolidul- iar cu dvs. la conducere, buclucașii n-au șanse!”, se arată în postarea din 11 octombrie.

Ultima postare a medicul pneumolog Flavia Groșan este din data de 12 octombrie. La acel moment, doctorița recunoștea că este departe de a se recupera, dar continuă lupta.

„Încă sunt departe de recuperarea pneumoniei de care vă povesteam zilele trecute. Eu, ca pneumolog, încerc. Dar dumneavoastră nu o să puteți fără un medic în apropiere. Zilele astea mi-am dat seama la ce riscuri m-am supus la tratamentul covidului. Important este că cei mai mulți dintre noi trăim. Imensă satisfacție. Deși unii încă îmi caută morții… Cu drag, aceeași Flavia”, a mai scris Flavia Groșan, în mediul online.

