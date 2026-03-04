Pescobar și Codin Maticiuc o caută pe Ioana! Imaginile care au făcut înconjurul internetului: ”Mesajul este să-l ierți!”

Un cadou spectaculos a atras atenția trecătorilor și a stârnit valuri pe rețelele sociale, după ce un Ferrari decapotabil a fost surprins în centrul Capitalei, aparent pregătit drept surpriză pentru o tânără pe nume Ioana. Mașina de lux, parcată la vedere într-o zonă intens circulată din București, a devenit rapid subiect de discuție atât pentru curioși, cât și pentru mai multe figuri cunoscute din mediul online. Iată ce a transmis Pescobar și Codin Maticiuc!

Automobilul, un model sport cu design emblematic și finisaje impecabile, a fost observat de trecători în cursul dimineții. Culoarea vibrantă și detaliile specifice unui supercar italian au atras imediat privirile. Potrivit informațiilor vehiculate, mașina ar fi reprezentat un cadou pregătit pentru o tânără pe nume Ioana, însă identitatea acesteia nu a fost confirmată oficial și nici tânăra nu și-a făcut apariția, încă.

Pescobar și Codin Maticiuc, apariție lângă mașina de lux

Momentul a căpătat și mai multă amploare după ce în zonă au fost prezenți Pescobar și Codin Maticiuc. Cei doi au observat automobilul și au filmat imagini care ulterior au fost distribuite online, contribuind la viralizarea subiectului. Videoclipurile au surprins reacțiile celor aflați în apropiere.

Pescobar a descris-o pe pretendenta mașinii că este o femeie care se lasă greu și că Ioana trebuie găsită pentru că mașina o așteaptă deja de câte ore.

„Ioana, nu știu de ce te lași atât de greu, pentru că eu, când am trecut acum 3 ore către muncă, încă mașina era aici. Nu știu de ce nu ești la volan, că mesajul este să-l ierți, să vii să iei mașina la volan. Ioana, te rog frumos, vino. Hai să o căutăm pe Ioana misterioasă. Eu nu cred că e Ioana alintul, ci Ioana e numele. Cine e Ioana? Let’s make Ioana great again. Love it!”, a transmis Pescobar.

Nici Codin Maticiuc nu s-a lăsat când a văzut mesajul și mașina. Actorul și-a pus fanii în acțiune și o caută pe Ioana. Bărbatul a făcut și o glumă prin care a zis că mașina de lux poate este a Ioanei State.

„Am găsit în București un Ferrari și decapotabil pentru o Ioană. Cel mai tare mărțișor de până acum. Ioana State, e pentru tine? Nu cred că e pentru tine. E pentru tine?”, a zis Codin.

Sursă video: Instagram

