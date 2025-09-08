Acasă » Exclusiv » Reeducarea învinge: Remus Truică e familist convins! „Regele petrecerilor” s-a cumințit. A uitat de Nuba, Loft și petrecerile de la Snagov, uite ce frumos stă!

Reeducarea învinge: Remus Truică e familist convins! „Regele petrecerilor” s-a cumințit. A uitat de Nuba, Loft și petrecerile de la Snagov, uite ce frumos stă!

Numele lui Remus Truică răsuna în trecut de fiecare dată când era vorba de petreceri grandioase și părea că își trăiește viața într-o veselie continuă. Era nelipsit de la cele mai exclusiviste party-uri pe malul lacului Snagov ori în cluburile de fițe, iar acum, situația s-a schimbat complet. CANCAN.RO are imagini tari cu milionarul, liniștit, la plajă, cu familia. Dar nu putem să nu facem și o retrospectivă a momentelor în care distracția era la apogeu, așa că nu uitați să aruncați un ochi pe galeria foto pe care v-am pregătit-o. 

Altădată se înconjura de șampanii scumpe, distracții fără sfârșit și chefuri pe iahturi ori în cluburi, însă astăzi, Remus Truică a uitat de “vremurile de aur”. Pentru cei care își amintesc de momentele lui de glorie, fotografiile pot fi total neașteptate, deoarece ipostazele în care a fost surprins sunt la polul opus față de imaginea pe care și-a creat-o afaceristul.

Remus Truică cu soția, la plajă.
Remus Truică cu soția, la plajă.

Cu siguranță vă amintiți de povestea de dragoste care a luat prin surprindere România, trăită cu Patricia Kaas. De altfel, o poveste care a marcat-o pe celebra cântăreață, deoarece l-a pomenit în cartea ei „L’Ombre de ma voix”, numindu-l „milionar român cu gene luni și pielea mată”. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII DESPRE REMUS TRUICĂ ȘI PATRICIA KAAS)

Cine ar fi crezut că Remus Truică, omul care dădea ora exactă în ceea ce privește luxul și extravaganța, va fi surprins în ipostaza unui turist, absorbit de ecranul telefonului și de liniștea mării? Înainte era nelipsit de la Nuba sau Loft, ori de la petrecerile legendare de la Snagov, de unde sosea cu elicopterul, iar el era cel care dădea tonul distracției. (VEZI AICI DETALII DESPRE PETRECERILE DE LA SNAGOV)

Povestea mânăstirii în care ar fi fost îngropat Vlad Țepeș, situată la 35 km distanță de București
Povestea mânăstirii în care ar fi fost îngropat Vlad Țepeș, situată la 35...
O femeie din Iași și-a găsit mașina murdară în parcare și un plic misterios în parbriz. Surpriză mare când l-a deschis: „Foarte rar în ziua de azi”
O femeie din Iași și-a găsit mașina murdară în parcare și un plic...

Iar dacă nu petrecea până în zori, își etala bolizii pe străzile Capitalei, așa cum face orice milionar care se respectă. (VEZI AICI IMAGINI CU BENTELY-UL DE UN SFERT DE MILION).  Acum, totul s-a schimbat, până și destinațiile alese pentru relaxare. Nu pe la Saint Tropez ori alte meleaguri exotice, ca altădată, ci pe litoralul românesc.

Remus Truică, mai liniștit ca niciodată

Truică a fost nelipsit de la cele mai exclusiviste cluburi, petrecând până dimineața. Numele său era sinonim cu opulența, iar stilul lui de viață provoca mereu rumoare și invidie. De fiecare dată când își făcea apariția, atrăgea atenția, și pe bună dreptate, nu mulți reușeau să epateze cu bolizi de lux și ceasuri de colecție. (MAI MULTE IMAGINI CU MERCEDES-UL BRABUS DE 300K, AICI). Însă acum, contrastul este uluitor. Nu mai ridică paharul de șampanie scumpă, ci butonează tacticos telefonul.  Denumit în trecut „mâna dreaptă a fostului prim-ministru”, nu era nimic ieșit din comun să-l vezi alături de alți amici cum sparge sume considerabile pe la localurile de fițe ale Capitalei. (MAI MULTE DETALII ȘI IMAGINI AICI)

Remus Truică petrecea la Nuba, cu soția, în 2018
Remus Truică petrecea la Nuba, cu soția, în 2018

Chiar și atunci când i se mai făcea dor de litoralul românesc și mai mergea pe la Mamaia, tot nu avea liniște. Nu-l vedeai la plajă, ci făcea furori cu skijet-ul (VEZI AICI MAI MULTE FOTOGRAFII). La un an după ce a fost eliberat din închisoare, Remus Truică pare că preferă liniștea și compania familiei. Timpul petrecut în spatele gratiilor l-a schimbat, iar reeducarea se pare că poate să funcționeze. A dat o fugă pe litoral împreună cu soția sa, Diana, însă nu a fost vorba de vreo escapadă romantică. Chiar dimpotrivă, la un moment dat, partenera de viață a milionarului a venit lângă el, a încercat să mai schimbe câteva cuvinte cu el, în zadar, toată atenția lui era concentrată în ecranul telefonului. Parcă altfel stătea situația prin 2018, atunci când Remus Truică și partenera sa de viață (care nu îi era încă soție), își făceau fenta pe la Nuba. Acum, lucrurile stau diferit. Nu tu paranghelie, nu tu ceasuri scumpe de sute de mii de euro pe mână, ci doar…liniște și pace. (VEZI AICI IMAGINI CU CEASUL DE 100K EURO PE CARE ÎL ETALA LA NUBA).

CITEȘTE ȘI: REMUS TRUICĂ a ”evadat” la mare, după arestul la domiciliu!

CITEȘTE ȘI: REMUS TRUICĂ a "evadat" la mare, după arestul la domiciliu!

Pedeapsă mare pentru manelistul Gicuță din Apărători, după ce a vrut să își incendieze iubita. ...
Pedeapsă mare pentru manelistul Gicuță din Apărători, după ce a vrut să își incendieze iubita. Gheorghiță Sava intră la maximă siguranță
Bursucu, „rezervă” la Antena Stars?! CANCAN.RO a aflat toate detaliile despre mutarea toamnei de ...
Bursucu, „rezervă” la Antena Stars?! CANCAN.RO a aflat toate detaliile despre mutarea toamnei de la XNS!
Ema Uta şi iubitul au încins atmosfera în club, iar finalul serii a fost EXPLOZIV! Ce se întâmplă ...
Ema Uta şi iubitul au încins atmosfera în club, iar finalul serii a fost EXPLOZIV! Ce se întâmplă în baie… rămâne în baie!
Marius de la Insula iubirii, declaraţii în premieră despre „divorţul” de Oana Monea! A lăsat-o ...
Marius de la Insula iubirii, declaraţii în premieră despre „divorţul” de Oana Monea! A lăsat-o pe liber printr-un mesaj: ”Mă suna plângând”
Britney Spears și-a speriat fanii din nou! Ce a putut face în baia unui restaurant, după ce a avut ...
Britney Spears și-a speriat fanii din nou! Ce a putut face în baia unui restaurant, după ce a avut o întâlnire nereușită
Rocsana Marcu, operată de urgență în Dubai! Ce au descoperit medicii: „Ferească Dumnezeu”
Rocsana Marcu, operată de urgență în Dubai! Ce au descoperit medicii: „Ferească Dumnezeu”
