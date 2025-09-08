Numele lui Remus Truică răsuna în trecut de fiecare dată când era vorba de petreceri grandioase și părea că își trăiește viața într-o veselie continuă. Era nelipsit de la cele mai exclusiviste party-uri pe malul lacului Snagov ori în cluburile de fițe, iar acum, situația s-a schimbat complet. CANCAN.RO are imagini tari cu milionarul, liniștit, la plajă, cu familia. Dar nu putem să nu facem și o retrospectivă a momentelor în care distracția era la apogeu, așa că nu uitați să aruncați un ochi pe galeria foto pe care v-am pregătit-o.

Altădată se înconjura de șampanii scumpe, distracții fără sfârșit și chefuri pe iahturi ori în cluburi, însă astăzi, Remus Truică a uitat de “vremurile de aur”. Pentru cei care își amintesc de momentele lui de glorie, fotografiile pot fi total neașteptate, deoarece ipostazele în care a fost surprins sunt la polul opus față de imaginea pe care și-a creat-o afaceristul.

Cu siguranță vă amintiți de povestea de dragoste care a luat prin surprindere România, trăită cu Patricia Kaas. De altfel, o poveste care a marcat-o pe celebra cântăreață, deoarece l-a pomenit în cartea ei „L’Ombre de ma voix”, numindu-l „milionar român cu gene luni și pielea mată”. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII DESPRE REMUS TRUICĂ ȘI PATRICIA KAAS)

Cine ar fi crezut că Remus Truică, omul care dădea ora exactă în ceea ce privește luxul și extravaganța, va fi surprins în ipostaza unui turist, absorbit de ecranul telefonului și de liniștea mării? Înainte era nelipsit de la Nuba sau Loft, ori de la petrecerile legendare de la Snagov, de unde sosea cu elicopterul, iar el era cel care dădea tonul distracției. (VEZI AICI DETALII DESPRE PETRECERILE DE LA SNAGOV)

Iar dacă nu petrecea până în zori, își etala bolizii pe străzile Capitalei, așa cum face orice milionar care se respectă. (VEZI AICI IMAGINI CU BENTELY-UL DE UN SFERT DE MILION). Acum, totul s-a schimbat, până și destinațiile alese pentru relaxare. Nu pe la Saint Tropez ori alte meleaguri exotice, ca altădată, ci pe litoralul românesc.

Remus Truică, mai liniștit ca niciodată

Truică a fost nelipsit de la cele mai exclusiviste cluburi, petrecând până dimineața. Numele său era sinonim cu opulența, iar stilul lui de viață provoca mereu rumoare și invidie. De fiecare dată când își făcea apariția, atrăgea atenția, și pe bună dreptate, nu mulți reușeau să epateze cu bolizi de lux și ceasuri de colecție. (MAI MULTE IMAGINI CU MERCEDES-UL BRABUS DE 300K, AICI). Însă acum, contrastul este uluitor. Nu mai ridică paharul de șampanie scumpă, ci butonează tacticos telefonul. Denumit în trecut „mâna dreaptă a fostului prim-ministru”, nu era nimic ieșit din comun să-l vezi alături de alți amici cum sparge sume considerabile pe la localurile de fițe ale Capitalei. (MAI MULTE DETALII ȘI IMAGINI AICI)

Chiar și atunci când i se mai făcea dor de litoralul românesc și mai mergea pe la Mamaia, tot nu avea liniște. Nu-l vedeai la plajă, ci făcea furori cu skijet-ul (VEZI AICI MAI MULTE FOTOGRAFII). La un an după ce a fost eliberat din închisoare, Remus Truică pare că preferă liniștea și compania familiei. Timpul petrecut în spatele gratiilor l-a schimbat, iar reeducarea se pare că poate să funcționeze. A dat o fugă pe litoral împreună cu soția sa, Diana, însă nu a fost vorba de vreo escapadă romantică. Chiar dimpotrivă, la un moment dat, partenera de viață a milionarului a venit lângă el, a încercat să mai schimbe câteva cuvinte cu el, în zadar, toată atenția lui era concentrată în ecranul telefonului. Parcă altfel stătea situația prin 2018, atunci când Remus Truică și partenera sa de viață (care nu îi era încă soție), își făceau fenta pe la Nuba. Acum, lucrurile stau diferit. Nu tu paranghelie, nu tu ceasuri scumpe de sute de mii de euro pe mână, ci doar…liniște și pace. (VEZI AICI IMAGINI CU CEASUL DE 100K EURO PE CARE ÎL ETALA LA NUBA).

