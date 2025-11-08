Actrița nominalizată la Oscar a murit într-un azil de bătrâni. Boala nemiloasă de care suferea

Doliu în lumea cinematografiei! O îndrăgită actriță, nominalizată la Oscar, s-a stins din viață la 85 de ani. Familia acesteia a fost cea care a făcut anunțul trist. Artista și-a dat ultima suflare într-un azil de bătrâni. Se pare că se confrunta de mulți ani cu o boală nemiloasă.

Pauline Collins, cunoscută pentru aparițiile sale în mai multe producții de succes, a murit la 85 de ani. Actrița s-a bucurat de o carieră impresionantă în lumea cinematografiei. S-a făcut remarcată în special pentru rolul său din serialul „Shirley Valentine”, care i-a adus o nominalizare la Oscar și un premiu BAFTA. De asemenea, a jucat în primul sezon al sitcom-ului BBC „The Liver Birds” și în drama „Upstairs, Downstairs”.

Boala de care suferea actrița Pauline Collins

Pauline Collins a debutat pe micile ecrane în 1957, într-un rol episodic în serialul Emergency Ward 10. În 1966, a jucat în primul ei film – Secrets of a Windmill Girl, iar în 1988 a devenit cunoscută publicului larg datorită rolului principal în piesa Shirley Valentine la Teatrul Vaudeville din Londra.

Această apariție i-a adus și Premiul Olivier pentru cea mai bună actriță. Un an mai târziu, Pauline Collins a câștigat și premiul Tony. Mai mult decât atât, în 1989, a urmat adaptarea cinematografică, în urma căreia a primit un Glob de Aur, un premiu BAFTA și o nominalizare la Oscar.

Îndrăgita artistă lasă în urma ei o carieră impresionantă. Într-un comunicat oficial, familia a anunțat că actrița a murit într-un azil de bătrâni din Highgate, nordul Londrei, înconjurată de cei dragi. De mai mulți ani, ea se confrunta cu boala Parkinson.

„Pauline a însemnat atât de multe lucruri pentru atât de mulți oameni, jucând o varietate de roluri în viața ei. O prezență strălucitoare, plină de umor și spirituală pe scenă și pe ecran. În cariera sa ilustră, a jucat roluri precum politicieni, mame și regine”, a transmis familia actriței.

