Erika Isac a împlinit 25 de ani și M.G.L. i-a făcut un super cadou de ziua ei! Ce a primit din partea invitațiilor la party

De: Irina Vlad 11/11/2025 | 18:11
M.G.L. a organizat o mare petrecere pentru Erika Isac. Împreună cu prietenele ei de suflet, rapper-ul i-a făcut iubitei sale o surpriză pe care – cel mai probabil – nu o va uita prea curând. Artista a împlinit 25 de ani, eveniment care s-a lăsat cu multe cadouri și surprize. 

Recent, Erika Isac a împlinit 25 de ani, ocazie numai bună de a pune de o petrecere! Rapper-ul M.G.L. nu a putut lăsa această zi să treacă fără a o sărbători așa cum se cuvine. El a fost cel care a pus la cale toate cele necesare pentru o petrecere surpriză, un fel de bairam adaptat vremurilor moderne: pijama party (n.r. petrecere în pijamale).

M.G.L. a organziat o petrecere surpriză pentru Eika Isac

Împreună cu prietenele Erikăi, rapper-ul s-a ocupat de tot (confetti, baloane, coifuri, pizza, șampanie etc), până la cel mai mic detaliu. Petrecerea a avut loc într-un apartament amenajat cu decorațiuni în nuanțe de roz, unde au așteptat-o toți cei apropiați. Pentru a-și împărtăși fericirea cu cei din jur, rapper-ul a filmat pas cu pas momentul în care și-a surprins iubita. Imaginile au fost încărcate pe o rețea de socializare – vezi AICI imagini de la party.

”Trebuia să împărtășesc și cu voi tot procesul din spate. Cam așa a decurs petrecerea surpriză de ziua Erikăi. Happy b-day, bby! Te iubesc”, a scris Rapper-ul M.G.L. pe o rețea de socializare.

Erika Isac/ sursă foto: TikTok

De mai bine de un an, Erika Isac și M.G.L. trăiesc o relație de iubire sinceră și autentică. Profesând în același domeniu, cei doi sunt aproape de nedespărțit. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista a dezvăluit cum reușesc să mențină flacăra relației și cariera la același nivel. Se mândrește tuturor că are alături un bărbat înțelegător și iubitor, însă, cu toate acestea, ca în orice alt cuplu, apar neînţelegeri, dar ambii parteneri ştiu cum să le gestioneze – continuă să citești AICI interviul complet.

