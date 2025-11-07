Acasă » Exclusiv » Erika Isac, Sabin Streza și Maria Zvîncă ignoră complet Black Friday. Influenceri cu milioane de urmăritori au dat CANCEL reducerilor

Erika Isac, Sabin Streza și Maria Zvîncă ignoră complet Black Friday. Influenceri cu milioane de urmăritori au dat CANCEL reducerilor

De: Andrei Iovan 07/11/2025 | 18:53
Erika Isac, Sabin Streza și Maria Zvîncă ignoră complet Black Friday. Influenceri cu milioane de urmăritori au dat CANCEL reducerilor
Black Friday a creat o isterie generală, dar iată că vedetele și influencerii noștri nu sunt atât de ahtiați după reduceri. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Erika Isac, Maria Zvinca și Sabin Streza, care ne-au povestit cum stă treaba cu „Vinerea Neagră”, din punctul lor de vedere. Dacă unii au ochit deja câteva produse (și nu orice fel, ci vorbim aici de artileria grea, echipamente foto-video, procesoare, device-uri), alții nici măcar nu știau că în această perioadă, majoritatea site-urilor fac discount-uri de neratat. 

Unii dintre noi așteaptă cu sufletul la gură reducerile de Black Friday. Coșurile sunt deja pregătite, unele dau pe dinafară, altele sunt mai modeste, în funcție de nevoi și preferințe. Dar cu siguranță sunteți curioși ce achiziții vor să facă vedetele și influencerii, așa că noi vă vom satisface această curiozitate. Dacă vă așteptați la zeci de articole vestimentare, bijuterii ori accesorii de designer, nu e cazul. Au ales cumpătarea, iar Erika Isac, spre exemplu, este total neinteresată de acest subiect.

Erika Isac: „Nu e hazul meu”

Artista mărturisește că nici măcar nu știa cu exactitate când e Black Friday. Nu e o împătimită a shopping-ului, așa că nu va sta toată noaptea cu ochii lipiți de ecran, pentru a verifica reducerile. La polul opus o avem pe Maria Zvinca, care vrea să ia cu asalt site-urile care comercializează echipamente foto-video.

Aș vrea orice de la Dyson. Și o să mă uit și la chestii legate de echipament, pentru că sunt foarte scumpe, iar la Black Friday chiar simți un discount mai considerabil. Dacă ai o reducere de 100-200 de lei, cum ai avea la haine, la echipament poate ai un discount și de câteva mii de lei, dacă își iei ceva anume. Eu, spre exemplu, mă uit acum după un procesor mai puternic. Și acolo chiar sper să se facă reduceri. La haine mi se pare că a fost Black Friday-ul puțin mai repede, și am cumpărat ca turbata în ultima perioadă, iar acum mi-aș concentra bugetul pe lucruri mai consistente, device-uri, echipament foto-video, a declarat Maria Zvinca pentru CANCAN.RO.

Maria Zvinca vrea să-și cumpere echipamente foto-video de Black Friday. sursă – social media

Anul ăsta nu m-am uitat la prea multe lucruri. Nu îmi doresc ceva în mod deosebit, nici nu mi-am pus anumite produse în coș și să aștept reducerile. Dar poate mă voi uita la adidași. Asta cred că m-ar interesa, ne-a spus Sabin Streza.

Sabin Streza va verifica ofertele de la adidași. sursă – social media

Nu, eu nu sunt cu de astea. Nu mi-am cumpărat absolut nimic, sinceră să fiu, a și trecut pe lângă mine faptul că e Black Friday, sau a fost, nici nu știu exact. Nu m-am uitat la nimic, eu nu sunt cu haine, cu bijuterii, nu sunt genul acesta, nu sunt omul pentru asta, nu e stilul meu. Nici în trecut nu am făcut asta, nu sunt cu shopping-ul, nu e hazul meu, nu am eu treabă cu asta, nici nu urmăresc reducerile sau site-urile, ne-a spus Erika Isac.

Erika Isac dă skip reducerilor de Black Friday. sursă – social media

 

