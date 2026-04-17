Povestea filmului de la Hollywood considerat blestemat. 91 dintre membrii echipei, printre care și John Wayne, au făcut cancer după filmări

Filmul „The Conqueror” a intrat de-a lungul timpului în cultura populară drept unul dintre cele mai „blestemate” proiecte de la Hollywood. Producția din 1956, în care a jucat și celebrul John Wayne, a devenit cunoscută nu atât pentru valoarea artistică, cât pentru o statistică tulburătoare: zeci de membri ai echipei de filmare ar fi făcut cancer în anii următori filmărilor.

Potrivit unor surse jurnalistice și enciclopedice, 91 din cei 220 de membri ai distribuției și echipei tehnice au fost diagnosticați cu cancer, iar 46 au murit ulterior din cauza bolii. Datele devenite publice ulterior au arătat o statistică șocantă: din aproximativ 220 de membri ai distribuției și echipei tehnice, 91 au fost diagnosticați cu cancer, iar 46 au murit din cauza bolii. Printre victimele celebre s-au numărat actorii John Wayne, Susan Hayward și Agnes Moorehead, dar și regizorul Dick Powell.

Povestea filmului de la Hollywood considerat blestemat

Explicația cea mai frecvent invocată nu ține însă de supranatural, ci de contextul istoric al filmărilor. The Conqueror a fost turnat parțial în deșertul din Utah, într-o zonă aflată relativ aproape de locuri unde guvernul SUA efectuase teste nucleare. În acea perioadă, riscurile expunerii la radiații nu erau pe deplin înțelese sau comunicate publicului larg, ceea ce a alimentat ulterior suspiciunile privind posibile efecte asupra sănătății echipei.

Filmările au avut loc în deșertul din apropierea orașului St. George, din statul american Utah, o zonă aparent spectaculoasă, dar situată la doar aproximativ 220 de kilometri în aval de situl nuclear Nevada Test Site. Acolo, guvernul SUA desfășurase peste 900 de teste nucleare atmosferice în anii ’50, scrie War History Online.

De ce s-au îmbolnăvit membrii echipei de filmare

La momentul filmărilor, Comisia pentru Energie Atomică (AEC) a susținut că nu există niciun risc pentru populația locală sau pentru echipa de filmare. Însă realitatea avea să fie mult mai sumbră. Localnicii, cunoscuți ulterior sub numele de „downwinders”, au început să observe efecte ciudate: animale care mureau inexplicabil și o creștere alarmantă a cazurilor de cancer.

Situația s-a agravat și mai mult după ce Howard Hughes a decis să transporte aproximativ 60 de tone de nisip din zona contaminată direct pe platourile studioului RKO din Hollywood, pentru a recrea decorul în scenele de interior.

Cu toate acestea, legătura directă dintre filmări și numărul ridicat de îmbolnăviri nu a fost demonstrată definitiv. Unele analize subliniază că rata cancerului în rândul celor implicați nu depășea neapărat media populației americane din acea generație. De asemenea, factori precum fumatul, extrem de răspândit la mijlocul secolului XX, ar putea explica parțial incidența bolii.

