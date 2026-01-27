Doliu în medicina românească. S-a stins Nicolae Poiană, „îngerul” care a adus speranță pentru mii de familii

Unul dintre cei mai respectați obstetricieni și ginecologi din România, pionier al fertilizării in vitro, mentor pentru generații de medici și un nume de referință pentru mii de paciente, s-a stins din viață pe 27 ianuarie. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Roxana Ciuhulescu, una dintre miile de femei care i-au fost paciente, vorbește despre calitatea umană a conf. univ. dr. Nicolae Poiană și despre profesionalismul său.

Comunitatea medicală românească este în doliu după decesul conf. univ. dr. Nicolae Poiană, medic primar obstetrică-ginecologie și unul dintre pionierii fertilizării in vitro în România a murit. Era unul dintre cei mai apreciați medici de la Spitalul Sanador.

Anunțul a fost făcut de echipa clinicii Mediplus, fondată chiar de regretatul medic, printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare.

„Astăzi, comunitatea medicală și toate generațiile de paciente pe care le‑a îngrijit pierd un om excepțional — un profesionist de o rară dăruire, un mentor și un prieten de neînlocuit. Conf. Univ. Dr. Nicolae Poiană a fost unul dintre cei mai importanți medici din domeniul obstetricii și ginecologiei din România, cu o carieră impresionantă de peste 40 de ani în slujba sănătății femeii. A fost medic primar, conferențiar universitar și Doctor în Științe Medicale, recunoscut pentru vastele sale competențe în toate asepectele practicii obstetricale si ginecologice — domenii în care a adus alinare și speranță a mii de cupluri. Dr. Poiană a fost nu doar un clinician dedicat, ci și un educator și inovator respectat, membru fondator al unor societăți medicale de prestigiu din România, contribuind la dezvoltarea și standardele în obstetrică‑ginecologie și medicină reproductivă. În 2005 a pus bazele clinicii Mediplus, care sub coordonarea sa a devenit un reper în medicina femeii — un loc în care profesionalismul se îmbină cu empatia, iar paciente de toate vârstele au găsit sprijin, înțelegere și tratament de excelență. Pentru noi, la Mediplus, Dr. Poiană a fost mai mult decât un fondator — a fost un mentor, un model de integritate și un adevărat prieten. Moștenirea sa profesională și umană va continua să inspire întreaga echipă și toate generațiile de specialiști care îi urmează pașii. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei, colegilor și tuturor celor care l‑au cunoscut. În memoria sa, vom continua cu aceeași responsabilitate misiunea pe care ne‑a încredințat‑o — să fim alături de femei în fiecare etapă a vieții lor. Veti ramane vesnic in amintirea noastra, domnule doctor!”, este mesajul transmis de reprezentanții clinicii Midiplus, pe rețelele de socializare.

O carieră medicală impresionantă, de peste patru decenii Conf. univ. dr. Nicolae Poiană a avut o carieră excepțională, dedicată în totalitate sănătății femeii și medicinei reproductive. Medic primar obstetrică-ginecologie, Doctor în Științe Medicale și conferențiar universitar, acesta a îmbinat activitatea clinică de elită cu cea didactică, formând generații întregi de medici. De-a lungul celor peste 40 de ani de activitate, dr. Poiană a asistat peste 10.000 de nașteri, a realizat sute de proceduri de fertilizare in vitro și a efectuat aproape 8.000 de intervenții chirurgicale ginecologice, fiind recunoscut pentru competențele sale în chirurgie laparoscopică, histeroscopie, colposcopie, ecografie obstetricală și ginecologică, dar și în chirurgia oncologică ginecologică. A fost un nume-cheie în dezvoltarea medicinei reproductive din România și a avut un rol esențial în implementarea și consolidarea programelor de reproducere umană asistată. De asemenea, a fost membru fondator sau membru activ în numeroase societăți medicale de prestigiu, printre care Societatea Română de Obstetrică și Ginecologie, Societatea Română de Reproducere Umană Asistată Medical, Societatea Română de Endocrinologie Ginecologică, Societatea Română de Medicină Materno-Fetală și altele. Fondatorul Mediplus și coordonator al Centrului FIV SANADOR În anul 2005, dr. Nicolae Poiană a pus bazele clinicii Mediplus, pe care a transformat-o într-un reper al medicinei dedicate femeii, unde profesionalismul medical a mers mână în mână cu empatia și grija față de pacientă. În paralel, la Spitalul Clinic SANADOR și la spitalul de zi SANADOR Floreasca, a coordonat activitatea Centrului de fertilizare in vitro, unde a oferit consultații și soluții medicale pentru mii de cupluri aflate în lupta cu infertilitatea. În 2017, dr. Poiană a predat coordonarea clinicii Mediplus către dr. Niculescu. „Cu profundă durere doresc sa anunt trecerea în neființă a celui care a fost Conf. Dr. Nicolae Poiană — mentor, coleg, prieten. Un nume de referință în obstetrică-ginecologie și pionier în reproducerea asistată în România, Conf. Dr. Poiană a fost fondatorul clinicii Mediplus, pe care a transformat-o într-un reper de excelență. Mă onorează și astăzi încrederea pe care mi-a acordat-o în 2017, când mi-a predat ștafeta acestei misiuni în slujba sănătății femeii. Plecarea sa lasă un gol imens în comunitatea medicală, dar moștenirea lui profesională și umană va dăinui prin toți cei care i-au fost aproape. Odihnă veșnică, Nicu!”, este mesajul postat pe rețelele de socializare de către dr. Niculescu.

Medicul ales de numeroase vedete din România

De-a lungul timpului, Conf. Dr. Nicolae Poiană a fost foarte apreciat și în rândul persoanelor publice, multe vedete din România alegând să nască sau să fie monitorizate de el. Printre acestea se numără și Andra, care a vorbit de-a lungul timpului despre importanța medicului în cele două nașteri ale sale. David, fiu cel mare al artistei, s-a născut chiar în aceeași zi cu medicul care l-a adus pe lume, 16 martie, care, la acea vreme, a făcut o excepție și a muncit de ziua sa de naștere. (vezi aici detalii). La nașterea Evei, Andra a declarat că îl va iubi toată viața pe profesorul Poiană.

„Astazi este o zi pe care nu o sa o uit vreodata, David a facut cunostinta cu surioara lui Eva. Ce poate fi mai frumos? Va multumesc pentru mesajele si gandurile voastre frumoase! Multumesc celor de la Sanador pentru toata atentia si grija pe care mi-o poarta, iar pe doctorul Nicolae Poiana o sa-l iubesc toata viata, este familia noastra!”, spunea Andra, în urmă cu 10 ani, la nașterea Evei.

Roxana Ciuhulescu, devastată de vestea pierderii profesorului Poiană

Roxana Ciuhulescu este una din miile de femei care au fost asistate la naștere de către medicul Nicolae Poiană, dar care, a a format și o prietenie frumoasă, în urmă cu 18 ani, când a ajutat-o să o aducă pe lume pe fiica sa, Ana, născută în aceeași zi cu fiica medicului, pe 14 februarie:

„Pentru mine, Nicu Poiana a fost nu doar un medic extraordinar, ci un om rar, care m-a ajutat să devin mamă pentru prima dată și care a avut grijă de mine cu o blândețe pe care o voi purta mereu în suflet. Îi voi fi recunoscătoare toată viața pentru felul în care m-a tratat ca pe propria lui fiică.

Vestea plecării sale m-a tulburat profund. Gândurile mele se îndreaptă cu multă compasiune către familia lui. Vorbeam în fiecare an, cel puțin de două ori: de ziua lui și de ziua fetelor noastre, născute în aceeași zi, pe 14 februarie — o legătură simplă și frumoasă, care va rămâne mereu vie în inima mea.

Noi, pacientele, aveam oricând o legătură cu el, orice urgență. Chiar si dacă pleca în vacanță, mereu răspundea.

Nașterea a fost ușoară pentru mine, cezariană la Euroclinic. M-a asistat toată perioada sarcinii. Ana Cleopatra, fetița mea, s-a născut pe 14.02.2008 la ora 14.02. În acel moment am aflat ca și Ilinca, fata lui, era născută în aceeași zi. Mi-a pus copilul în brațe și mi-a zis “să ne trăiască fetele”. Atunci am aflat ca și fata lui este născută de Valentines Day.

Dumnezeu să-l odihnească în pace pe acest suflet bun. Sunt și voi fi alături de familia lui, cu toată compasiunea și condoleanțele mele.”, a declarat Roxana Ciuhulescu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

