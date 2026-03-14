TEST IQ | Dan, Ana, Bogdan sau Ion? Care dintre ei este, de fapt. un criminal în serie

Este sâmbătă și este momentul perfect să ne punem puțin mintea la lucru. De aceea vă propunem un mic test de inteligență care vă va pune la încercare atenția și gândirea logică. La prima vedere pare un exercițiu simplu, însă pentru a găsi răspunsul corect este nevoie de concentrare, analiză atentă a indiciilor și puțină inspirație.

Astfel de teste sunt foarte populare deoarece ne provoacă să gândim diferit și să facem conexiuni între informații aparent banale. Uneori, detaliile mici sunt cele care fac diferența și ne ajută să descoperim soluția corectă.

Un exemplu este testul în care patru prieteni — Ana, Dan, Bogdan și Ion — sunt implicați într-o poveste misterioasă, iar unul dintre ei este un criminal în serie. Din câteva indicii despre relațiile dintre ei, momentul în care s-au cunoscut și anumite evenimente din trecut, trebuie să descoperim cine este vinovatul. Deși indiciile par simple, ele trebuie analizate cu atenție pentru a elimina variantele imposibile.

Timpul de rezolvare este și el important. Se spune că persoanele cu o gândire foarte rapidă pot găsi răspunsul în doar câteva secunde.

Testul de inteligență

Ana și Dan s-au întâlnit acum 2 luni și s-au îndrăgostit la prima vedere.

Aseară, Bogdan a ieșit la plimbare cu unul dintre cei nevinovați.

Ana și Ion au sărbătorit Crăciunul împreună.

Dan îl cunoaște pe criminal din școală.

Luna trecută, criminalul a rămas paralizat de la brâu în jos.

Întrebarea: Cine este criminalul?

Răspunsul testului

Dacă ai analizat cu atenție toate indiciile, răspunsul corect este Ion.

Acest tip de exercițiu arată cât de important este să fim atenți la fiecare detaliu și să gândim logic atunci când analizăm o problemă. Chiar dacă la început pare complicat, de multe ori soluția apare atunci când privim indiciile dintr-o perspectivă diferită.

Tu ai ghicit răspunsul corect?

