Naomi Hedman, anunț despre Asia Express. „Mă atrage intensitatea și provocarea”

Naomi Hedman a ajuns în atenția publicului după participarea la emisiunea X Factor difuzată de Antena 1, iar de atunci și-a construit o prezență notabilă atât în muzică, cât și în cinematografie, unde a jucat în filmul „Situationship”.

Frumoasa artistă a susținut că traversează o perioadă foarte bună din viața ei. Mai mult decât atât, ea a lansat recent videoclipul melodiei „Fire”.

„Povestea din spatele piesei «Fire» este destul de simplă: a venit dintr-o perioadă reală de tranziție din viața mea. Era foarte mult despre energia de tip «out with the old, in with the new» și cred că asta se simte în piesă. A fost prima mea sesiune cu Renato și ne-am conectat instant. Vorbeam, schimbam idei, iar apoi am intrat natural în procesul de creație: el a început să producă, eu să scriu. La un moment dat mi-a pus ceva care mi-a amintit de o piesă pe care o scrisesem acasă, așa că i-am spus despre ea. Mi-a zis să i-o arăt, așa că i-am prezentat hook-ul, iar de acolo am construit împreună. A început să fredoneze melodii, iar totul a curs foarte organic. Așa a luat naștere «Fire». A fost o sesiune foarte ușoară și naturală și îmi place enorm să lucrez cu Renato, ne înțelegem foarte bine creativ. El a produs cea mai mare parte din proiectul meu și abia aștept ca oamenii să audă și ce altceva am mai lucrat împreună”, a declarat Naomi Hedman, pentru Libertatea.

Vedeta a dezvăluit cum a fost pe platoul de filmare

Naomi Hedman a făcut precizări legate de felul în care s-au desfășurat lucrurile pe platoul de filmare. Vedeta nu este doar cântăreață, ci și actriță.

„Sincer, am simțit de toate pe platou, a fost un amestec real de emoții. În ziua aceea nu mă simțeam deloc bine, dormisem foarte puțin și aveam vânătăi, așa că au existat și momente mai grele. Dar, în același timp, mi-a reamintit cât de importanți sunt oamenii din jurul tău. Echipa mea chiar mi-a ridicat moralul și am găsit acele momente de bucurie și concentrare care m-au dus până la capăt. Sunt foarte recunoscătoare că am lucrat cu Loops și Qwaba și, bineînțeles, cu familia mea Global, sunt incredibil de răbdători și atenți și m-am simțit susținută pe tot parcursul. La final sunt mândră de mine că am trecut peste momentele dificile și am terminat ziua atât de bine. Ador videoclipul, așa că pentru mine a meritat pe deplin”, a adăugat Naomi Hedman, pentru aceeași sursă.

