Sorinel Copilul de Aur și dilema bărbatului căsătorit: ce ghete aprobă nevasta? La cumpărături nu merge niciodată singur!

Există români care iau foarte în serios prognozele meteo. Unul dintre aceștia este Sorinel Copilul de Aur, 35 de ani, pe care CANCAN.RO l-au surprins în mall, unde își caută o pereche de ghete adecvate ”urgiei albe” care urmează să se abată asupra țării.

Nu se știe precis ce planuri are Sorinel Copilul de Aur pentru acest început de an, dar pare să aibă gânduri mari. Îmbrăcat cu o jachetă din piele de șarpe, blugi franjurați, pantofi din aceeași piele de șarpe ca jacheta, ceea ce ne duce cu gândul la un costum de halloween mai degrabă decât o combinație vestimentară banală, Sorinel și-a luat soția și scotocește temeinic prin mall după o pereche de ghete care să-l salveze de temperaturile scăzute.

Sorinel Copilul de Aur și soția, misiune clară în mall

Sorinel nu se aruncă la orice, verifică atent caracteristicile ghetelor. Ce păcat că nu se pot proba în condiții reale de ger. În căldura din mall, orice gheată pare să țină de cald, dar doar când o scoți în crivățul bucureștean îți poți da seama dacă face sau nu banii.

Asta pare să-i treacă prin minte lui Sorinel, pentru că e îngândurat, nu pare deloc convins de achiziție. Poate și pentru că ghetele din piele de șarpe îi pun în evidență personalitatea sa de artist. El e un tip statornic. Drept dovadă a ieșit tot cu soția în mall, nu de unul singur. De altfel el a mai fost văzut în compania ei la cumpărături și cu alte ocazii, când părea să nu iasă din cuvântul ei (vezi aici).

Cântărețul e musai să-nceapă anul în pantofi noi

Bărbații căsătoriți știu foarte bine că la pantofi cel mai important lucru este să-i placă soției, nu să-ți placă ție. Atâta timp cât nu-ți fac bătături și nici găuri în bugetul anual, e în regulă, pentru că 8 luni pe an bărbații români poartă șlapi și crocși.

O altă posibilă nemulțumire la Sorinel ar fi legată de dimensiunea platformei la noile ghete. În imagini se poate observa clar că pantofii din piele de șarpe au o talpă generoasă, care îl ajută pe Sorinel să mai compenseze deficitul de înălțime. Dacă femeile au voie tocuri, bărbații de ce n-ar avea voie o talpă ceva mai înaltă, sau măcar niște talonete?

