Sorin Copilul de Aur…cam neascultător! Soția s-a încins și l-a pus la punct în fața tuturor

În orice familie sunt uneori tensiuni și adesea ele ies la iveală în timpul ieșirilor la cumpărături. Imaginile obținute de CANCAN.RO arată că exact asta s-a întâmplat cu Sorin Copilul de Aur și soția lui, Alina. Cei doi au schimbat câteva replici aparent mai dure, în timp ce unul dintre copiii lor asista la întreaga scenă.

Din postura lui Sorinel am putea deduce fie că el a uitat să cumpere ceva esențial de pe lista de cumpărături a Alinei, fie că soția lui îi prezintă o ipoteză științifică revoluționară, iar manelistul este uimit de implicațiile acesteia.

Imaginile obținute de CANCAN.RO surprind momentul exact în care Sorin Copilul de Aur își pierde răbdarea, probabil după ce și-a dat seama că soția n-a luat detergentul care trebuia și a luat unul care nu respectă standardele superioare ale unui om cu porecla ”de Aur”.

Sorin Copilul de Aur, ceartă cu soția, în văzul tuturor

Alina, vizibil contrariată, pare să încerce să-i explice că nu toate problemele domestice se rezolvă cu emoții ca pe scenă, dar manelistul pare să transmită că un artist ca el trebuie să strălucească și când spală rufele! Alături de soția lui, îmbrăcată într-un trening Adidas și un tricou Emporio Armani, artistul pare să fi confundat tura de shopping cu un „concert ad-hoc” de familie. Privirea lui e un amestec de confuzie și regret, ca a unui om care și-a pierdut nu doar bonul fiscal, ci și liniștea interioară. Crucea de la gât pare să atârne mai greu decât de obicei. Să fie oare din cauza poverii conjugale? Zvonurile că Sorinel ar avea pe alta par să aibă un miez de adevăr.

Dar cu siguranță o familie care iese din Carrefour cu un coș de rufe în căruciorul de cumpărături te-ai aștepta să nu-și spele rufele chiar în public. Doar că artistul ne amintește că, uneori, cele mai frumoase manele se nasc din cele mai urâte certuri.

CITEȘTE ȘI: Sorin Copilul de Aur, la hotel cu amantele! Și-a făcut poftele cu o blondă și o brunetă! AVEM FILMĂRILE!

NU RATA: Amanta o pulverizează pe soția lui Sorin Copilul de Aur! Înregistrări, mesaje uluitoare, amenințări și jigniri ca la ușa cortului! ”A avut relații cu mai multe femei!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.