Horoscop 2026: Cine vor fi răsfățații zodiacului? Sanda Ionescu: „Realizări semnificative și oportunități financiare”

Anul 2026 aduce surprize pentru fiecare nativ al zodiacului, iar astrologul Sanda Ionescu ne spune, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, la ce să ne așteptăm. Fiecare zodie în parte va resimți influențele planetelor, în mod indirect. Dar toate detaliile le aflați din rândurile de mai jos.

Noul an va fi unul în care provocările se vor resimți pentru fiecare nativ al zodiacului.

În timp ce Taurii se vor concentra pe stabilitate, Vărsătorii vor avea parte de realizări importante, dacă își vor asculta intuiția. Dar haideți să vedem care sunt previziunile astrologice pentru fiecare zodie, în parte.

Berbec

Cu Saturn și Neptun în Berbec, 2026 poate fi un an de provocări și responsabilități. Este posibil să simțiți o nevoie de a clarifica visurile voastre și de a vă asuma mai multe responsabilități. Aceasta poate fi o perioadă de dezvoltare personală și spirituala.

Taur

Această zodie va resimți influențele planetelor în mod indirect. Se va concentra pe stabilitate și securitate, dar poate fi influențată de schimbările aduse de Uranus în Gemeni, care poate aduce inovații sau idei noi.

Gemeni

Uranus în Gemeni va favoriza ideile inovative și schimbările rapide. Este un an în care energiile voastre creative pot fi amplificate, iar comunicarea va juca un rol crucial. Acesta poate fi un moment prielnic pentru învățare și expansiune a orizonturilor.

Rac

Aceasta zodie se va simți influențată de Neptun și Saturn din Berbec, provocându-le emoțiile și viața personală. Este un an în care apărea provocări în relații, dar și oportunități și creștere personală.

Leu

Cu Jupiter în Leu, 2026 va aduce oportunități de expansiune personală și succes. Axele Nodurilor Lunare vor accentua tema destinului, aducând atât provocări, cât și recompense. Este un an propice pentru a vă urma pasiunile.

Fecioară

Acest an poate aduce structuri noi în viața profesională. Neptun și Saturn pot provoca confuzii sau obstacole, dar vor fi și perioade de claritate și realizări importante, mai ales în relațiile interumane.

Balanță

Saturn în Berbec va influența parteneriatele voastre. Este un an în care se cere concentrare pe echilibru și armonie în relații, de asemenea va aparea oportunitatea de a aborda problemele nerezolvate.

Scorpion

Saturn și Neptun în Berbec pot provoca introspecție și transformări interioare. Este un a propice pentru a face schimbări semnificative în viața personală și pentru a vă alinia cu adevărati spre adevărata voastră vocație.

Săgetător

Influențele din Berbec vor aduce accent pe educație și oportunități de călătorie. Este un an în care viziunea voastră asupra lumii poate fi extinsă, iar domeniul spiritual va fi, de asemenea, un punct focar.

Capricorn

Anul va aduce provocări în carieră, dar și oportunități financiare și de a vă afirma. Saturn în Berbec va intensifica dorința de a vă asuma responsabilități mari, iar Uranus în Gemeni poate aduce schimbări neașteptate.

Vărsător

Cu Nodul Nord în Vărsător, 2026 va fi un an de autodescoperire și inovație. Este esențial să vă ascultați intuiția și să fiți deschiși la noi idei pentru ca vă pot duce la realizări semnificative.

Pești

Neptun în Berbec va influența deschiderea spirituală și creativitatea. Fiți pregătiți să vă urmăriți visurile și să abordați provocările cu inovație. Fiecare zodie va avea propriile testări și recompense, așa că este recomandat să rămâneți flexibil și deschis la schimbare.

