Iluzie optică pentru cei cu mintea ageră | Descoperă conul de brad ascuns printre frunze, în 5 secunde

Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit o iluzie optică, în acest final de săptămână, menită să vă antreneze mintea și vă dezvolte spiritul de observație. Mai exact, trebuie să identificați unde se află conul de brad în fotografia prezentată mai jos. Mare atenție, aveți doar 5 secunde la dispoziție. Așadar, nu mai stați pe gânduri, priviți cu atenție și deslușiți provocarea. Mult succes!

Testele IQ au fost create și perfecționate de psihologul francez Alfred Binet. Acestea pot fi găsite sub diferite forme, precum, șiruri de numere, puzzle-uri, ecuații matematice sau chiar iluzii optice, așa cum este cea pe care o prezentăm noi.

Iluzie optică: Unde se ascunde conul de brad în imagine?

Într-adevăr, nu este ușor să deslușiți o astfel de iluzie optică pentru că este realizată în așa fel încât să joace feste privirii. Totuși, nu este imposibil. Priviți cu atenție imaginea de mai jos și încercați să descoperiți conul de brad în doar 5 secunde. Pentru a face provocarea mai distractivă, vă puteți „întrece” cu un prieten. Start cronometru!

Persoanele care nu au putut să deslușească testul IQ nu trebuie să își facă griji pentru că pot exersa cu mai multe astfel de teste. De asemenea, vom dezvălui răspunsul corect. În orice caz, îi felicităm pe cei care au reușit să își dea seama unde se află conul de brad. Ei bine, acesta este în partea de jos a imaginii. Priviți fotografia pentru a-l observa!

În domeniul psihologic, se folosesc testele IQ pentru a evalua nivelul de inteligență al unei persoane. În acest sens, există trei categorii principale: sub medie, mediu și peste medie. Aceste teste sunt parte integrantă a diagnosticului psihologic și, conform experților, pot contribui la dezvoltarea cognitivă a copiilor.

Iluziile optice cu imagini ascunse sunt o modalitate distractivă de a-ți testa IQ-ul și de a-ți îmbunătăți concentrarea. Acestea sunt provocatoare pentru că pun creierul tău să interpreteze datele vizuale într-un mod creativ, iar în acest fel vă puteți dezvolta abilitățile de rezolvare a problemelor.

