Acasă » Teste IQ » Iluzie optică pentru cei cu mintea ageră | Descoperă conul de brad ascuns printre frunze, în 5 secunde

Iluzie optică pentru cei cu mintea ageră | Descoperă conul de brad ascuns printre frunze, în 5 secunde

De: Irina Rasoveanu 07/11/2025 | 16:18
Iluzie optică pentru cei cu mintea ageră | Descoperă conul de brad ascuns printre frunze, în 5 secunde

Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit o iluzie optică, în acest final de săptămână, menită să vă antreneze mintea și vă dezvolte spiritul de observație. Mai exact, trebuie să identificați unde se află conul de brad în fotografia prezentată mai jos. Mare atenție, aveți doar 5 secunde la dispoziție. Așadar, nu mai stați pe gânduri, priviți cu atenție și deslușiți provocarea. Mult succes!

Testele IQ au fost create și perfecționate de psihologul francez Alfred Binet. Acestea pot fi găsite sub diferite forme, precum, șiruri de numere, puzzle-uri, ecuații matematice sau chiar iluzii optice, așa cum este cea pe care o prezentăm noi.

Iluzie optică: Unde se ascunde conul de brad în imagine?

Într-adevăr, nu este ușor să deslușiți o astfel de iluzie optică pentru că este realizată în așa fel încât să joace feste privirii. Totuși, nu este imposibil. Priviți cu atenție imaginea de mai jos și încercați să descoperiți conul de brad în doar 5 secunde. Pentru a face provocarea mai distractivă, vă puteți „întrece” cu un prieten. Start cronometru!

Persoanele care nu au putut să deslușească testul IQ nu trebuie să își facă griji pentru că pot exersa cu mai multe astfel de teste. De asemenea, vom dezvălui răspunsul corect. În orice caz, îi felicităm pe cei care au reușit să își dea seama unde se află conul de brad. Ei bine, acesta este în partea de jos a imaginii. Priviți fotografia pentru a-l observa!

Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale,...
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe internet
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe...

În domeniul psihologic, se folosesc testele IQ pentru a evalua nivelul de inteligență al unei persoane. În acest sens, există trei categorii principale: sub medie, mediu și peste medie. Aceste teste sunt parte integrantă a diagnosticului psihologic și, conform experților, pot contribui la dezvoltarea cognitivă a copiilor.

Iluziile optice cu imagini ascunse sunt o modalitate distractivă de a-ți testa IQ-ul și de a-ți îmbunătăți concentrarea. Acestea sunt provocatoare pentru că pun creierul tău să interpreteze datele vizuale într-un mod creativ, iar în acest fel vă puteți dezvolta abilitățile de rezolvare a problemelor.

Vezi și: Test IQ pentru minți agere | Mută un singur băț de chibrit pentru a rezolva ecuația 5=5+5

Iluzie optică virală | Găsiți numărul ’45’ din șirul de ’54’ în doar 7 secunde!

Tags:
Iți recomandăm
Test IQ pentru minți agere | Mută un singur băț de chibrit pentru a rezolva ecuația 5=5+5
Teste IQ
Test IQ pentru minți agere | Mută un singur băț de chibrit pentru a rezolva ecuația 5=5+5
Iluzie optică virală | Găsiți numărul ’45’ din șirul de ’54’ în doar 7 secunde!
Teste IQ
Iluzie optică virală | Găsiți numărul ’45’ din șirul de ’54’ în doar 7 secunde!
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
Mediafax
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna...
Ramona Olaru, singură de patru ani! „Am cununiile LEGATE, mi-a zis o doamnă...”
Gandul.ro
Ramona Olaru, singură de patru ani! „Am cununiile LEGATE, mi-a zis o doamnă...”
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să învețe o meserie
Adevarul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să...
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit pentru a fi trimis după gratii. Ce pedeapsă riscă
Digi24
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit...
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Mediafax
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina. Comoara valorează 700.000 de euro
Digi 24
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își...
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la ani grei de închisoare. Primul mesaj
Digi24
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la ani...
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
go4it.ro
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Descopera.ro
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Ramona Olaru, singură de patru ani! „Am cununiile LEGATE, mi-a zis o doamnă...”
Gandul.ro
Ramona Olaru, singură de patru ani! „Am cununiile LEGATE, mi-a zis o doamnă...”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ilie Bolojan, anunț de ultim moment! Ce se întâmplă cu salariul minim și tichetele de masă de la ...
Ilie Bolojan, anunț de ultim moment! Ce se întâmplă cu salariul minim și tichetele de masă de la 1 ianuarie 2026
Oana Roman are strategia perfectă de Black Friday. A dezvăluit tactica prin care evită „țepele” ...
Oana Roman are strategia perfectă de Black Friday. A dezvăluit tactica prin care evită „țepele” la cumpărături | EXCLUSIV
Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat, din nou împreună la ceas de seară! Adevărul despre imaginea care ...
Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat, din nou împreună la ceas de seară! Adevărul despre imaginea care le-a dat fanilor speranțe
Cum își duce de nas Andreea Bostănică fanii pentru mii de euro. “Icon-ul Tiktok-ului”, prinsă ...
Cum își duce de nas Andreea Bostănică fanii pentru mii de euro. “Icon-ul Tiktok-ului”, prinsă cu minciuna!
Radu Mazăre Jr. s-a schimbat radical! De ce nu mai calcă pe urmele tatălui său: „Am fost nevoit, ...
Radu Mazăre Jr. s-a schimbat radical! De ce nu mai calcă pe urmele tatălui său: „Am fost nevoit, sincer, nu voit”
Vedeta din România care i-a pus condiții soțului, dacă vrea al doilea copil: „Mi-am dorit o familie ...
Vedeta din România care i-a pus condiții soțului, dacă vrea al doilea copil: „Mi-am dorit o familie mare”
Vezi toate știrile
×