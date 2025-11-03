Acasă » Știri » Iluzie optică | Un animal este ascuns în această imagine: ai 10 secunde la dispoziție ca să-l descoperi

Iluzie optică | Un animal este ascuns în această imagine: ai 10 secunde la dispoziție ca să-l descoperi

De: Mirela Loșniță 03/11/2025 | 17:52
Iluzie optică | Un animal este ascuns în această imagine: ai 10 secunde la dispoziție ca să-l descoperi

CANCAN.RO vă aduce astăzi o nouă provocare vizuală menită să vă pună la încercare atenția și spiritul de observație. Este vorba despre o iluzie optică specială, iar tot ce trebuie să faceți este să identificați ce animal se ascunde în imagine. Doar cei cu un IQ ridicat reușesc să dea răspunsul corect în mai puțin de 10 secunde.

Iluziile optice creează un efect înșelător asupra creierului uman, ceea ce duce la interepretări greșite ale percepției asupra unei imagini. Aceste distorsiuni apar, în general, deoarece creierul procesează informațiile vizuale bazându-se pe experiențele, contextele și tiparele din trecut, ceea ce uneori poate duce la concluzii incorecte. O iluzie optică este un fenomen vizual în care percepția noastră asupra unei imagini diferă de realitatea obiectivă.

Ce animal este ascuns în această imagine

Tot ce trebuie să faci este să privești imaginea cu atenție și să descoperi ce animal se ascunde acolo. Găsește animalul ascuns în această imagine! Ești pregătit? Atunci setează cronometrul la 10 secunde…
Start! Privește imaginea cu atenție maximă… Timpul se scurge!

Cei care reușesc să găsească animalul ascuns în timp util sunt felicitați, iar cei care nu, își pot îmbunătăți performanța rezolvând mai multe teste de acest fel.

Rezolvarea: Dacă nu ai reușit să găsești animalul, îți dezvăluim misterul: animalul ascuns este o mangustă.

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:
* IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
* IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
* IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
* IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
* IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

