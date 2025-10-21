Acasă » Știri » Testul IQ la care 99% se lasă bătuți | Ce animal se ascunde în această iluzie optică virală?

Testul IQ la care 99% se lasă bătuți | Ce animal se ascunde în această iluzie optică virală?

De: Mirela Loșniță 21/10/2025 | 07:16
Dacă ești în căutarea unui test de inteligență care îți poate stimula capacitatea de rezolvare a problemelor, memoria și concentrarea, atunci acest test de logică este pentru tine. Poți rezolva acest test complicat? Doar 1% dintre oameni reușesc să observe animalul ascuns în această iluzie optică cu spirală alb-negru în carouri!

O iluzie optică este un fenomen vizual în care percepția noastră asupra unei imagini diferă de realitatea obiectivă. Imaginea prezentată este o spirală în carouri alb-negru, care dă impresia de mișcare sau adâncime, deși este complet statică și plată.
Aceste iluzii apar din cauza modului în care creierul nostru interpretează forme complexe, contraste și aranjamente spațiale.

Ești pregătit pentru testul geometric al percepției tale vizuale?

Ei bine, iluzia de astăzi este creată cu mare atenție pentru a induce senzația de mișcare – o spirală care pare să se răsucească și să se deplaseze spre interior, ca un fel de tunel sau vârtej.
Așadar, poți demonstra că ai un IQ peste 140 și o vedere de vultur? Atunci folosește-ți „ochii Ultra-HD” și încearcă să descoperi ce animal este ascuns în această spirală alb-negru — în doar 5 secunde!
Ești gata să accepți provocarea? Înainte să începem, să recapitulăm rapid:
* Imaginea pare o spirală în carouri alb-negru, care se răsucește spre centru.
* Pătrățelele de contrast alb și negru se micșorează pe măsură ce se apropie de centru, păcălind creierul și dând senzația de mișcare.
* Iluzia este cauzată de contrast, curbură și geometrie repetitivă – toate acestea suprasolicită sistemul vizual, creând impresia că imaginea se mișcă, deși este complet statică.

Provocarea ta

Găsește animalul ascuns în această spirală! Ești pregătit? Atunci setează cronometrul la 5 secunde…
Start! Privește imaginea cu atenție maximă… Timpul se scurge!

Răspunsul

Animalul ascuns în iluzia spiralată alb-negru este un cameleon! Acum că știți ce animal era ascuns, sperăm că v-ați bucurat de această provocare vizuală.

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:
* IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
* IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
* IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
* IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
* IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

Test de inteligență exclusiv pentru genii | Care dintre aceste 4 pahare conține cel mai mult suc?

TESTE IQ | Aceste două corporatiste par identice, dar nu sunt. Identificați cele 3 diferențe!

