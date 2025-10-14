Acasă » Teste IQ » TESTE IQ | Aceste două corporatiste par identice, dar nu sunt. Identificați cele 3 diferențe!

De: Irina Vlad 14/10/2025 | 17:43
CANCAN.RO ți-a pregătit un test IQ interesant. Cele două imagini de mai sus par identice, însă nu sunt. Ai la dispoziție 45 de secunde pentru a identifica cele trei diferențe. Crezi că reușești să te încadrezi în timp? Dacă da, spor la treabă!

Testele de intelingeță ”Găsește diferențele” sunt extrem de populare în ultima vreme și este ușor de înețeles de ce. Sunt o modalitate distractivă de a pune creierul în funcțiune, stimulând în același timp gândirea creativă. Ești pregătit să îți testezi abilitățile de observare? Analizează cele două imagini de mai sus și vezi care sunt cele trei detalii care le diferențiază. La prima vedere, ele par identice, însă nu sunt. Pare ușor? Gândește-te bine, deoarece această provocare este mai complicată decât pare.

TESTE IQ:  Identificați cele 3 diferențe

Testul IQ de astăzi te provoacă să găsești toate cele trei diferențe înainte de expirarea timpului. Diferențele pot fi oriunde, de exemplu în culori, forme sau chiar în poziționarea celor mai mici obiecte. Fii atent, concentrează-te și nu lăsa nimic să îți scape.

La prima vedere, imaginile alăturate pot părea identice, dar nu te lăsa păcălit, deoarece există trei diferențe subtile care așteaptă să fie descoperite cât mai repede posibil. Cele 45 de minute trec extrem de repede.

sursă foto: Jagranjosh

Îi felicităm pe cei care au reușit să descopere cele trei diferențe. Persoanele care nu au s-au încadrat în timp nu trebuie să își facă griji. Pot exersa AICI mai multe provocări de acest fel. Aceste exerciții sunt ideale pentru cei care au reușit să își crească nivelul IQ.

Ce sunt teste IQ și la ce sunt folosite

Testele IQ sunt instrumente standardizate care evaluează ebilitățile cognitive, raționamentul logic, memoria, aptitudinile verbale, numerice și vizual-spațiale ale oamenilor. Scorul IQ realizat de o persoană nu este un număr izolat, limitat.

Reprezintă modul în care rezultatele unui individ supus unui test IQ se compară cu cele ale altor persoane de aceeași vârstă și cu factori socio-demografici apropiați. IQ-ul este reprezentat de un raport între vârsta mentală și vârsta propriu zisă înmulțită cu 100. Aceste numere se încadrează într-o delimitare standard între: inteligența scăzută, inteligența medie, inteligența crescută și genii. Fiecare coeficient evidențiază abilitățile intelectuale ale unei persoane.

