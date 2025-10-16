Test de inteligență exclusiv pentru genii | Care dintre aceste 4 pahare conține cel mai mult suc?

Dacă ești în căutarea unui test de inteligență care îți poate stimula capacitatea de rezolvare a problemelor, memoria și concentrarea, atunci acest test de logică este pentru tine. Poți rezolva acest test complicat? Atunci spune care pahar conține mai mult suc?

Testele de inteligență te pot ajuta să îți îmbunătățești capacitatea de gândire logică și să îți întăresc abilitățile de rezolvare a problemelor. Aceste teste pot consolida conexiunile dintre celulele creierului și, de asemenea, pot îmbunătăți memoria.

Care pahar conține mai mult suc?

Testele de inteligență ajută la eliberarea dopaminei, un neurotransmițător care reglează starea de spirit. De fiecare dată când rezolvi cu succes un test, acesta duce la un sentiment de împlinire și fericire și îți îmbunătățește starea de spirit.

Acest test viral este mai dificil decât pare! Doar 2% dintre persoanele cu un nivel ridicat de observare sunt capabile să spună care pahar conține mai mult suc. Vei avea la dispoziție doar 11 secunde pentru a rezolva această ghicitoare IQ. Toate cele patru pahare sunt umplute cu suc. Dar numai unul dintre pahare are cu adevărat mai mult suc. Care este acesta? Folosește-ți abilitățile de observare și cunoștințele științifice pentru a rezolva această ghicitoare. Ești pregătit?

Setează un cronometru pentru 11 secunde. Găsește un loc liniștit și concentrează-te. Uită-te cu atenție la imagine. Privește fiecare pahar. Examinează forma, dimensiunea și adâncimea lor. Care pahar conține mai mult suc? Primul sau al treilea? Sau al doilea sau al patrulea?

Doar persoanele cu un IQ foarte ridicat au reușit să răspundă corect! Ești una dintre ele?

Rezolvarea testului de inteligență

Paharul unu conține cuburi de gheață. Paharul doi arată ca un pahar cu o secțiune largă în mijloc. Paharul trei are un design mai tradițional, în timp ce paharul patru este înalt și subțire. Paharul 3 are mai mult suc. Înălțimea și lățimea paharului îi permit să conțină mai mult suc decât celelalte pahare din imagine.

