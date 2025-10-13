Acasă » Știri » Test IQ | Descoperă greșeala din imagine, doar cei mai inteligenți se descurcă în câteva secunde

Test IQ | Descoperă greșeala din imagine, doar cei mai inteligenți se descurcă în câteva secunde

De: Alina Drăgan 13/10/2025 | 11:55
Test IQ | Descoperă greșeala din imagine, doar cei mai inteligenți se descurcă în câteva secunde

Este luni și a venit momentul să ne exersăm puțin mintea. Pentru astăzi propunem un test de inteligență, ce ne testează atenția și spiritul de observare. Deși la prima vedere testul pare unul simplu este nevoie de ceva mai multă atenție pentru a-l rezolva corect. Tot ce trebuie să faci este să analizezi atent imaginea prezentată și să găsești greșeala care s-a strecurat. Și timpul în care ai găsit răspunsul corect este relevant, doar geniile o pot face în câteva secunde.

Așa cum spuneam, testul de astăzi necesită ceva mai multă atenție și concentrare. În general, testele IQ sunt utilizate adesea de psihologi sau specialiști pentru a vedea care este nivelul IQ al unui individ. Iar cei care vor reuși să deslușească testul de mai jos sunt felicitați și catalogați drept genii. Problema este una înșelătoare, așa că nu mulți vor trece testul.

Descoperă greșeala din imagine

Testul de astăzi poate să pară la prima vedere unul simplu, însă nu este. În linii mari, tot ce trebuie să faci este să analizezi atent imaginea prezentată și să îți dai seama ce lucru nu se potrivește. Spunem din start că în imagine există o greșeală. De asemenea, și timpul în care o identifici este relevant.

Cei care au reușit să rezolve testul rapid primesc aplauze și sunt catalogați drept genii. Iar cei care nu au reușit încă, o să găsească rezolvarea, dar și răspunsul corect în următoarele rânduri.

Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Așa cum spuneam, pentru a identifica răspunsul corect, trebuie să acordăm mare atenție la detalii, căci acestea o să ne indice greșeala. Așadar, privirea ar trebui să ni se îndrepte în partea de sus a imaginii, către ceasul de pe perete. Dacă privim atent observăm că de pe ceas lipsește cifra 8, în locul acesteia este trecută litera B. Greșeala este evidențiată în imaginea de mai jos.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

Test de inteligență | O singură pereche de ochelari de soare este diferită de celelalte 29. O puteți găsi?

Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 16 – 1 = 16, mutând un singur chibrit

Tags:
Iți recomandăm
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Știri
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Emily Burghelea a născut! Prima fotografie cu bebelușul
Știri
Emily Burghelea a născut! Prima fotografie cu bebelușul
Care este motivul pentru care românii cumpără mai devreme anul acesta anvelopele de iarnă
Mediafax
Care este motivul pentru care românii cumpără mai devreme anul acesta anvelopele de...
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei
Gandul.ro
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci...
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Cel mai mare cutremur din istoria cunoscută a românilor. Cataclismul de Sfânta Parascheva care a făcut ravagii de neimaginat în țările române
Adevarul
Cel mai mare cutremur din istoria cunoscută a românilor. Cataclismul de Sfânta Parascheva...
EXCLUSIV Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații al Armatei, are afaceri cu un institu
Digi24
EXCLUSIV Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând...
Donald Trump a ajuns în Israel. Care este programul președintelui SUA
Mediafax
Donald Trump a ajuns în Israel. Care este programul președintelui SUA
Parteneri
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice! S-a transformat TOTAL! Puțini ar mai recunoaște-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice! S-a transformat TOTAL! Puțini...
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Click.ro
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
WOWBiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Antena 3
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi...
„Putin este un șobolan disperat, încolțit”. Reacția unui congressman american după ce Putin a pus în mișcare trupe lângă Estonia
Digi 24
„Putin este un șobolan disperat, încolțit”. Reacția unui congressman american după ce Putin a pus...
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar fi refuzat cuplul intervențiile chirurgicale
Digi24
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce...
SUV-ul chinezesc de familie care amenință Europa: Chery Tiggo 8 vs Skoda Kodiaq vs Hyundai Santa Fe
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc de familie care amenință Europa: Chery Tiggo 8 vs Skoda Kodiaq vs Hyundai...
Cutremur în această dimineață, în România! Unde s-a produs și ce magnitudine a avut
kanald.ro
Cutremur în această dimineață, în România! Unde s-a produs și ce magnitudine a avut
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Fulgy de la Clejani, cuvinte dure pentru oamenii din România. Tânărul a răbufnit pe Tik-Tok: “Eu n-am nevoie de populația României care e incultă, analfabetă, agramată și afonă.”
kfetele.ro
Fulgy de la Clejani, cuvinte dure pentru oamenii din România. Tânărul a răbufnit pe Tik-Tok:...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja:
observatornews.ro
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani...
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Acces gratis la instrumente AI pentru studenții români. Când expiră înscrierile
go4it.ro
Acces gratis la instrumente AI pentru studenții români. Când expiră înscrierile
De ce nu simțim rotația Pământului?
Descopera.ro
De ce nu simțim rotația Pământului?
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
A câştigat o maşină cu golul lui Ghiţă! Gestul surprinzător făcut de celebrul vlogger Zbîr, pentru un șofer turc, după victoria României în fața Austriei
Fanatik.ro
A câştigat o maşină cu golul lui Ghiţă! Gestul surprinzător făcut de celebrul vlogger Zbîr,...
Ireal! Unde se afla Alex Chipciu dis de dimineață, la 8 ore de la meciul cu Austria, după ce a alergat 10 kilometri timp de 90 minute
Fanatik.ro
Ireal! Unde se afla Alex Chipciu dis de dimineață, la 8 ore de la meciul...
Oamenii din spatele lui Călin Georgescu. Traian Băsescu a dat cărțile pe față. Structurile vechiului KGB, reactivate
Capital.ro
Oamenii din spatele lui Călin Georgescu. Traian Băsescu a dat cărțile pe față. Structurile vechiului...
Veste teribilă pentru Nicușor Dan. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de șeful statului: A fost un om bun. Dumnezeu să-l ierte!
Romania TV
Veste teribilă pentru Nicușor Dan. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de șeful statului:...
"Dragă, am micșorat copiii", acum într-un joc video
Go4Games
"Dragă, am micșorat copiii", acum într-un joc video
Vecinul de deasupra trebuie să vă despăgubească! Reguli pentru proprietarii de apartamente. Așa spune legea
Capital.ro
Vecinul de deasupra trebuie să vă despăgubească! Reguli pentru proprietarii de apartamente. Așa spune legea
Se face iarăși foarte frig în România. Temperaturile scad cu 10 grade față de weekend
evz.ro
Se face iarăși foarte frig în România. Temperaturile scad cu 10 grade față de weekend
Cele 4 zodii care atrag abundența până pe 31 octombrie 2025. Succesul va fi la fiecare pas pentru acești nativi
Gandul.ro
Cele 4 zodii care atrag abundența până pe 31 octombrie 2025. Succesul va fi la...
Suma adunată e impresionantă! Câţi bani a putut primi Ion Ţiriac pensie de la statul român. Contul de care nu s-a atins
as.ro
Suma adunată e impresionantă! Câţi bani a putut primi Ion Ţiriac pensie de la statul...
Când va avea loc înmormântarea Marinelei Chelaru. Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al actriței
A1
Când va avea loc înmormântarea Marinelei Chelaru. Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit...
Cum a reacționat Adriana Ochișanu când l-a văzut pe fiul ei, Cristian Botgros, alături de noua lui iubită, Cătălina Leca
radioimpuls.ro
Cum a reacționat Adriana Ochișanu când l-a văzut pe fiul ei, Cristian Botgros, alături de...
Transfer de urgenţă la FCSB după accidentarea gravă a lui Mihai Popescu!? Gigi Becali: “Le dau 500.000 euro”
Fanatik.ro
Transfer de urgenţă la FCSB după accidentarea gravă a lui Mihai Popescu!? Gigi Becali: “Le...
Ce a vorbit Mircea Lucescu cu Gigi Becali cu câteva ore înainte de meciul România – Austria: Dezvăluirile patronului FCSB
Fanatik.ro
Ce a vorbit Mircea Lucescu cu Gigi Becali cu câteva ore înainte de meciul România...
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANC | ”Mi-a trimis Roxana screen cu ce i-ai scris, de ce te dai la ea?”
BANC | ”Mi-a trimis Roxana screen cu ce i-ai scris, de ce te dai la ea?”
Imaginile durerii de la înmormântarea Marinelei Chelaru! Actrița, uitată pe ultimul drum! O mână ...
Imaginile durerii de la înmormântarea Marinelei Chelaru! Actrița, uitată pe ultimul drum! O mână de oameni au fost prezenți la ceremonie
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Emily Burghelea a născut! Prima fotografie cu bebelușul
Emily Burghelea a născut! Prima fotografie cu bebelușul
Nicușor Dan e în doliu! Anunțul trist a fost făcut de președintele României: ”La ușa inimii ...
Nicușor Dan e în doliu! Anunțul trist a fost făcut de președintele României: ”La ușa inimii cuiva…”
Prima reacție a clinicii din Constanța unde a născut Mădălina, tânăra decedată din Giurgiu! Motivul ...
Prima reacție a clinicii din Constanța unde a născut Mădălina, tânăra decedată din Giurgiu! Motivul pentru care a fost transferată de urgență
Vezi toate știrile
×