Test de inteligență | O singură pereche de ochelari de soare este diferită de celelalte 29. O puteți găsi?

Este duminică, sfârșit de săptămână și este timpul pentru un test de inteligență tare interesant. Tot ce trebuie să faci este să privești atent imaginea și să îți dai seama unde apare perechea de ochelari diferită. Doar geniile reușesc să facă asta într-un timp scurt. Spor la treabă!

Iluziile optice îți pun la încercare abilitățile de observare și claritatea vizuală. Asemenea testelor de inteligență, acestea sunt un joc al creierului care necesită creativitate și abilități mari de observare. Mintea este exersată prin deslușirea iluziilor optice, astfel consolidându-se conexiunile dintre celulele creierului și crescând agilitatea mentală.

Test de inteligență

Așadar, testul propus astăzi este unul destul de greu de deslușit, cel puțin într-un timp scurt, iar pentru a o face trebuie să te concentrezi bine și să ai claritate vizuală. În imaginea prezentată, printre multitudinea de perechi de ochelari, stă ascunsă destul de bine una diferită. Tot ce trebuie să faci este să îți dai seama unde este poziționată acesta. Și timpul în care ai rezolvat destul este de 7 secunde. Se pare că doar geniile reușesc să ofere răspunsul corect în doar câteva secunde.

Cei care au reușit deja să identifice răspunsul corect sunt felicitați și aplaudați. Pentru cei care încă nu au reușit să deslușească iluzia, avem rezolvarea mai jos.

REZOLVARE:

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

VEZI ȘI:

Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 16 – 1 = 16, mutând un singur chibrit

Test de inteligență | 3 diferențe în jumătate de minut: Le puteți găsi pe toate?