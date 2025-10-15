CANCAN.RO ți-a pregătit cel mai interesant test IQ cu chibrituri. Tot ceea ce trebuie să faci este să muți un singur băț astfel încât să corectezi ecuația 19 – 7 = 20. Crezi că reușești să descoperi mișcarea corectă? Dacă da, spor la treabă!

Testul de astăzi are o dificultate ridicată și necesită ceva mai multă atenție și concentrare. În general, testele de inteligență sunt utilizate adesea de psihologi sau specialiști pentru a vedea care este nivelul IQ al unui individ. Iar cei care vor reuși să deslușească provocarea de mai jos sunt felicitați și catalogați drept genii.

Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 19 – 7 = 20

Sarcina ta de astăzi este să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta ecuația 19 – 7 = 20. Cei care au reușit să rezolve testul și să corecteze egalitatea prin mutarea unui sigur chibrit primesc aplauze. Iar cei care nu au reușit încă, vor găsi rezolvarea în rândurile următoare.

REZOLVARE: Pentru a corecta ecuația de mai sus, tot ce trebuie să faci este să muți un băț de chibrit orizontal de la cifra 9 (astfel încât 9 să devină 3) și să îl adaugi la peste semul – (astfel încât – să devină +). Ecuația corectă devine: 13 + 7 = 20.

Persoanele care nu au putut să deslușească testul de inteligență de astăzi nu trebuie să își facă griji pentru că pot exersa cu mai multe astfel de provocări. În orice caz, îi felicităm pe cei care au reușit să își dea seama de rezolvare. Aceste exerciții sunt ideale pentru persoanele care își doresc să își crească nivelul de IQ. Mai mult, vă puteți testa capacitatea de concentrare și atenția la detalii.

Ce este scorul IQ

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

