TEST IQ | Care umbră este cea corectă? Dacă răspunzi în maximum 11 secunde, ești un geniu

O simplă girafă, câteva umbre și o mare provocare. CANCAN.RO îți propune un moment de relaxare și te invită să te delectezi cu un nou test IQ interesant. Sarcina ta de astăzi este să descoperi care umbră se potrivește cu animalul din imagine. Ai la dispoziție 11 secunde. Spor la treabă!

Testul IQ de astăzi te va ține în suspans și îți va pune la încercare capacitatea de concentrare. Provocările de acest fel fac parte din categoria strategiilor prin care îți poți antrena mintea într-un mod creativ și distractiv.

În imaginea de mai sus este prezentată o girafă și mai multe umbre, iar sarcina ta este să identifici silueta corectă care se potrivește cu animalul. Stai! Înainte de a te apuca de acest joc, am adăugat ceva în plus la această provocare: trebuie să rezolvi acest test IQ în 11 secunde. Crezi că reușești? Dacă da, spor la treabă!

TEST IQ: Care este umbra corectă a girafei

Când ești sub presiunea timpului, trebuie să-ți concentrezi atenția și să gândești mai repede. Acest lucru te poate ajuta să devii mai bun în recunoașterea tiparelor și în stabilirea conexiunilor logice.

Testele de inteligență sunt o modalitate excelentă de a-ți menține mintea ascuțită, de a te distra și poate chiar de a-ți impresiona prietenii cu abilitățile tale de rezolvare a problemelor. Ai reușit să te încadrezi în timp și să descoperi care umbră este cea corectă? Felicitările se îndreaptă către cei care au deslușit misterul. Răspunsul corect este prezentat în imaginea de mai jos.

Persoanele care nu au putut să deslușească testul de inteligență de astăzi nu trebuie să își facă griji pentru că pot exersa cu mai multe astfel de provocări. În orice caz, îi felicităm pe cei care au reușit să își dea seama de rezolvare. Aceste exerciții sunt ideale pentru persoanele care își doresc să își crească nivelul de IQ. Mai mult, vă puteți testa capacitatea de concentrare și atenția la detalii.

Test de perspicacitate | Identificați toate cele 3 diferențe între cei doi sportivi din cele două imagini

Test de logică | În această imagine apar 20 de palmieri, însă unul singur este diferit de ceilalți. Care?