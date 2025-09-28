Test de logică | În această imagine apar 20 de palmieri, însă unul singur este diferit de ceilalți. Care?

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un test de logică foarte interesant în acest sfârșit de săptămână. Trebuie să priviți cu atenție imaginea de mai jos, în care apar 20 de palmieri, și să îl descoperiți pe cel diferit. Este nevoie de o mare putere se concentrare pentru a identifica „intrusul”. Așadar, nu mai stați pe gânduri, analizați fotografia și spuneți răspunsul corect. Mult succes!

Inițial, testele de inteligență au fost create pentru a identifica elevii cu probleme de învățare din școli. Ulterior, ele au fost dezvoltate pentru a deservi și altor scopuri. Acum, pot fi găsite sub mai multe forme, precum ecuații matematice, șiruri de numere sau iluzii optice, așa cum cel de mai jos. Este o metodă bună de a vă măsura coeficientul de inteligență. Totodată, este și distractivă.

Test de logică: Unde se află palmierul diferit

Așa cum am menționat anterior, provocarea constă în a analiza cu atenție fotografia prezentată și a descoperi unde se află palmierul diferit. La prima vedere pare un test ușor, însă rezolvarea sa necesită o minte ageră și o atenție deosebită la detalii. Priviți cu atenție imaginea!

Este timpul să aflați răspunsul corect, asta dacă nu ați identificat și singuri unde se află palmierul diferit. Într-adevăr, nu este ușor să deslușiți un astfel de test de logică pentru că este realizat în așa fel încât să joace feste privirii. Ei bine, „intrusul” este al doilea de pe ultima linie. Dacă vă uitați cu atenție, veți observa că trunchiul său este diferit.

Dacă ați reușit să aflați răspunsul corect înainte de explicațiile noastre, vă felicităm! Iar dacă ați întâmpinat probleme, nu trebuie să vă faceți griji pentru că puteți exersa, rezolvând mai multe astfel de teste IQ.

În domeniul psihologic, se folosesc testele IQ pentru a evalua nivelul de inteligență al unei persoane. În acest sens, există trei categorii principale: sub medie, mediu și peste medie. Aceste teste sunt parte integrantă a diagnosticului psihologic și, conform experților, pot contribui la dezvoltarea cognitivă a copiilor.

Vezi și: Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 8 + 13 = 15, mutând un singur chibrit

Test de inteligență | Rezolvați ecuația cu fructe: Cât costă o portocală + o căpșună + o dudă?