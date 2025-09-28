Acasă » Teste IQ » Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 8 + 13 = 15, mutând un singur chibrit

Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 8 + 13 = 15, mutând un singur chibrit

De: Denisa Iordache 28/09/2025 | 11:25
Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 8 + 13 = 15, mutând un singur chibrit

Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de inteligentă tare interesant! Tot ce trebuie să faci este să corectezi 8 + 13 = 15, mutând un singur băț. Atenție! Nu ai prea mult timp la dispoziție! 3, 2, 1… Start! 

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a-și crește nivelul de IQ cu trecerea timpului. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să dai răspunsul corect.

Test IQ exclusiv pentru genii

Creierul tău este un procesor incredibil de puternic, capabil să filtreze și să interpreteze realitatea din jurul tău. Iluziile optice demonstrează cât de ușor poate fi păcălit, distorsionat și indus în eroare. Psihologii susțin că astfel de iluzii ne arată cum creierul nostru prioritizează anumite detalii vizuale, ignorând altele. Deși imaginile sunt procesate de 60.000 de ori mai rapid decât textul, creierul întâmpină dificultăți în detectarea unor elemente ascunse într-o compoziție complexă.

Studiile arată că persoanele care identifică rapid discrepanțele au, de obicei, o memorie de lucru bine dezvoltată, o inteligență spațială ridicată și o viteză mare de procesare cognitivă. În viața reală, această agilitate mentală este esențială în profesii precum criminalistică, știință și inginerie, unde luarea rapidă a deciziilor și gândirea analitică sunt esențiale. Dacă poți rezolva această provocare în mai puțin de 5 secunde, ai, fără îndoială, un simț al observației excepțional și o minte ascuțită!

Rezolvare:

Ce reprezintă nivelul IQ al unei persoane

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un
    nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

VEZI ȘI:

Test de logică | Găsiți singura cifră din această imagine care nu este 8

Test de inteligență | 3 diferențe în 49 de secunde: Le puteți identifica?

Mihai Voropchievici dezvăluie care este singura zodie născută pentru a conduce lumea, potrivit horoscopului mayaș
Mihai Voropchievici dezvăluie care este singura zodie născută pentru a conduce lumea, potrivit...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...
Tags:
Iți recomandăm
Test de logică | Găsiți singura cifră din această imagine care nu este 8
Teste IQ
Test de logică | Găsiți singura cifră din această imagine care nu este 8
Test de inteligență | Rezolvați ecuația cu fructe: Cât costă o portocală + o căpșună + o dudă?
Teste IQ
Test de inteligență | Rezolvați ecuația cu fructe: Cât costă o portocală + o căpșună + o dudă?
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Mihai Voropchievici dezvăluie care este singura zodie născută pentru a conduce lumea, potrivit horoscopului mayaș
Gandul.ro
Mihai Voropchievici dezvăluie care este singura zodie născută pentru a conduce lumea, potrivit...
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de...
Banii, mărul discordiei. Ion Țiriac și-a supărat propria fiică, dar a încasat sume uriașe: „Gata, îmi ajunge”
Adevarul
Banii, mărul discordiei. Ion Țiriac și-a supărat propria fiică, dar a încasat sume...
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de obicei. Anunțul meteorologilor
Digi24
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai...
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Parteneri
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a...
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
Click.ro
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă...
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen. Ben Hodges, legată de Germania 1935
Digi 24
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen. Ben Hodges,...
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce trebuie să fim atenți
Digi24
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce trebuie să fim...
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie...
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în aceste momente: „Rugăciunea, speranța și dorința...”
kanald.ro
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în...
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an...
Ce legătură este între moartea Andreei Cuciuc și nepotul lui Nicolae Botgros, care acum se zbate între viață și moarte: „Să fie pedepsit.”
kfetele.ro
Ce legătură este între moartea Andreei Cuciuc și nepotul lui Nicolae Botgros, care acum se...
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
WOWBiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei,...
Tradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival. Oamenii vin de la sute de kilometri pentru asta
observatornews.ro
Tradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival. Oamenii vin de la sute...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
go4it.ro
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
Structuri „ACTIVE” stau ASCUNSE sub gheața Antarcticii
Descopera.ro
Structuri „ACTIVE” stau ASCUNSE sub gheața Antarcticii
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
„Au aruncat cu popcorn în bunica de 80 ani a lui Paşcanu!” Adevărul despre scandalul din tribune de la Petrolul – Rapid, la faza golului. Dezvăluirile lui Robert Niță
Fanatik.ro
„Au aruncat cu popcorn în bunica de 80 ani a lui Paşcanu!” Adevărul despre scandalul...
Marius Șumudică, analiză dură după Petrolul – Rapid 0-1: “Cel mai slab meci! Execrabil!” Ce spune de Costel Gâlcă și scandalul Dobre – fani
Fanatik.ro
Marius Șumudică, analiză dură după Petrolul – Rapid 0-1: “Cel mai slab meci! Execrabil!” Ce...
Adevărul despre Călin Georgescu. Dudu Ionescu, fost consilier prezidențial în mandatul lui Iohannis, dezvăluie totul
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Dudu Ionescu, fost consilier prezidențial în mandatul lui Iohannis, dezvăluie totul
Dumitru Dragomir are o armată de muncitori nepalezi. Incredibil ce salarii le plătește Mitică Corleone
Romania TV
Dumitru Dragomir are o armată de muncitori nepalezi. Incredibil ce salarii le plătește Mitică Corleone
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Go4Games
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Trecem la ora de iarnă în România. Ceasul se dă înapoi cu o oră, ora 4:00 devine ora 3:00
Capital.ro
Trecem la ora de iarnă în România. Ceasul se dă înapoi cu o oră, ora...
Șobolanii cuceresc orașele. Invazia care nu se mai oprește
evz.ro
Șobolanii cuceresc orașele. Invazia care nu se mai oprește
Ora de iarnă 2025 | Lista țărilor care au renunțat la schimbarea orei. Ce se întâmplă în România
Gandul.ro
Ora de iarnă 2025 | Lista țărilor care au renunțat la schimbarea orei. Ce se...
Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: M-am luptat în fiecare zi
as.ro
Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: M-am...
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a...
După declarațiile Alexandrinei, Andrei reacționează într-un mod pe care nimeni nu-l aștepta. Coincidență? GREU DE CREZUT. Susținătorii concurentului din Casa Iubirii au dat ZOOM și au observat acest detaliu ULUITOR. Au făcut legătura instant
radioimpuls.ro
După declarațiile Alexandrinei, Andrei reacționează într-un mod pe care nimeni nu-l aștepta. Coincidență? GREU DE...
Ce nume are, de fapt, Ioan Andone în buletin. Marele antrenor român a încercat să-l schimbe, dar nu a reușit
Fanatik.ro
Ce nume are, de fapt, Ioan Andone în buletin. Marele antrenor român a încercat să-l...
Cât de gravă e accidentarea lui Denis Drăguș! “Era terminat! Am vorbit deja cu Marijana din Serbia”. Ratează România – Austria?!
Fanatik.ro
Cât de gravă e accidentarea lui Denis Drăguș! “Era terminat! Am vorbit deja cu Marijana...
Știrile zilei, 23 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 23 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mănânci salată de vinete din comerț? Care este cea mai sănătoasă, potrivit lui Dragoș Pătraru
Mănânci salată de vinete din comerț? Care este cea mai sănătoasă, potrivit lui Dragoș Pătraru
Dudu a fost găsit mort, lângă mașina sa. Ce s-a întâmplat cu salvamontistul, de fapt
Dudu a fost găsit mort, lângă mașina sa. Ce s-a întâmplat cu salvamontistul, de fapt
Nou semnal de alarmă tras de specialiști, la final de septembrie 2025. Tulpina COVID care se răspândește rapid
Nou semnal de alarmă tras de specialiști, la final de septembrie 2025. Tulpina COVID care se răspândește rapid
Care sunt singurele două aparate care nu trebuie conectate la aceeași priză. Aceste 2 electrocasnice ...
Care sunt singurele două aparate care nu trebuie conectate la aceeași priză. Aceste 2 electrocasnice îți pot distruge locuința
BANCUL ZILEI | Violonistul din pădure
BANCUL ZILEI | Violonistul din pădure
De ce l-a părăsit Alina Pușcău pe celebrul Vin Diesel, de fapt. Concurenta Asia Express a recunoscut: ...
De ce l-a părăsit Alina Pușcău pe celebrul Vin Diesel, de fapt. Concurenta Asia Express a recunoscut: „A făcut o singură greșeală și s-a terminat”
Vezi toate știrile
×