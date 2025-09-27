Test de logică | Găsiți singura cifră din această imagine care nu este 8

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un test de logică foarte interesant în acest sfârșit de săptămână. Trebuie să priviți cu atenție imaginea de mai sus și să găsiți singura cifră din imagine care nu este 8. Este nevoie de o mare putere se concentrare pentru a identifica „intrusul”. Așadar, nu mai stați pe gânduri, analizați fotografia și spuneți răspunsul corect. Mult succes!

Inițial, testele de inteligență au fost create pentru a identifica elevii cu probleme de învățare din școli. Ulterior, ele au fost dezvoltate pentru a deservi și altor scopuri. Acum, pot fi găsite sub mai multe forme, precum ecuații matematice, șiruri de numere sau iluzii optice, așa cum cel de mai jos. Este o metodă bună de a vă măsura coeficientul de inteligență. Totodată, este și distractivă.

Test de logică: Unde se află singura cifră din imagine care nu este 8?

Este timpul să aflați răspunsul corect, asta dacă nu ați identificat și singuri unde se află numărul diferit. Într-adevăr, nu este ușor să deslușiți un astfel de test de logică pentru că este realizat în așa fel încât să joace feste privirii. Este o provocare menită să vă antreneze mintea și aveți nevoie de o putere mare de concentrare.

De această dată, nu aveți un anumit timp la dispoziție, așa cum se întâmplă în cazul testelor de acest fel. Totuși, puteți să vă „întreceți” cu un prieten. Priviți cu atenție imaginea și porniți cronometrul!

Rezolvare: Ei bine, cifra diferită din imagine este 9. Ea se află pe finalul rândului al doilea, dacă numărați de jos în sus. Priviți fotografia în care apare „intrusul” încercuit cu roșu pentru a înțelege mai bine unde se află, de fapt!

Dacă ați reușit să aflați răspunsul corect înainte de explicațiile noastre, vă felicităm! Iar dacă ați întâmpinat probleme, nu trebuie să vă faceți griji pentru că puteți exersa, rezolvând mai multe astfel de teste IQ.

În domeniul psihologic, se folosesc testele IQ pentru a evalua nivelul de inteligență al unei persoane. În acest sens, există trei categorii principale: sub medie, mediu și peste medie. Aceste teste sunt parte integrantă a diagnosticului psihologic și, conform experților, pot contribui la dezvoltarea cognitivă a copiilor.

Vezi și: Test de inteligență | 3 diferențe în 49 de secunde: Le puteți identifica?