Testul IQ pe care doar geniile le pot rezolva în 20 secunde| Cât face 6+4, dacă 9+1=64, 8+2=36 și 7+3=16?

De: Irina Vlad 03/12/2025 | 10:09
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test IQ pe care doar geniile le pot rezolva în 20 de secunde. Cât face  6+4, dacă 9+1=64, 8+2=36 și 7+3=16? Crezi că reușești să te încadrezi în timp? 

Testele IQ sau testele de logică au devenit cunoscute în momentul în care psihologii au încercat să descopere nivelul de inteligență al fiecărei persoane. În acest moment există mai multe categorii de teste care stârnesc interesul oamenilor, printre care se numără și testele cu cifre, cu bețe de chibrit, iluziile optice sau galeriile foto. Provocările de acest fel sunt concepute pentru a oferi creierului dumneavoastră un antrenament excelent. În esența lor, aceste teste IQ te vor provoca să ieși din zona de confort.

REZOLVARE: Pentru a rezolva corect ecuația 9 + 1 = 64, trebuie să te gândești ce numere ne dau nouă 64. 9 + 1 fac 10, după cum bine știm, singura metodă logică prin care putem ajunge la 64 este scăderea și ridicarea la putere. 9 – 1 = 8 (dacă înmulțim 8 de două ori obținem 64).

Dacă aplicăm aceeași logică și la ecuația care trebuie rezolvată, adică la ultima din șir, obținem: 6 + 4 rezultă 6 – 4 = 2, care ridicat la pătrat este 4. Prin urmare, valoarea lipsă este 4.

Ce reprezintă nivelul IQ al unei persoane

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

 

