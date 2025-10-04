Test de inteligență | Un singur cuplu este diferit de toate celelalte. Îl puteți identifica?

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență interesant. În imaginea de mai sus există un cuplu care este diferit de toate celelalte. Crezi îl poți identifica? Dacă da, spor la treabă!

Testele de inteligență sunt concepute pentru a evalua abilitățile cognitive ale unui individ, mai exact capacitatea de a înțelege și de a raționa logic, de a rezolva probleme, de a învăța și de a se adapta la noi informații.

Aceste teste urmăresc să ofere o măsurare standardizată a inteligenței generale, pe baza unor domenii cognitive esențiale: memorie, raționament logic și abstract, aptitudini matematice și numerice, aptitudini verbale și capacități vizual-spațiale. Astăzi, multe teste de IQ măsoară o serie de abilități cognitive, inclusiv raționamentul verbal, spațial și logic, precum și viteza de procesare și memoria

Test IQ: Un singur cuplu este diferit de toate celelalte

Provocarea de astăzi poate părea ușoară, însă trebuie să te concentrezi și să descoperi care cuplu este diferit de toate celelalte. Vederea s-ar putea să îți joace feste, însă nu trebuie să te descurajezi. Concetrează-te și încearcă să analizezi chiar și cel mai mic detaliu.

REZOLVARE: Dacă nu ai reușit să descoperi cuplul diferit, îți oferim un mic indiciu. Concentrează-te cu privirea în partea din stânga a imaginii. Persoanele care nu au putut să deslușească testul de inteligență de astăzi nu trebuie să își facă griji pentru că pot exersa cu mai multe astfel de provocări. În orice caz, îi felicităm pe cei care au reușit să își dea seama de rezolvare. Aceste provocări sunt ideale pentru persoanele care își doresc să își crească nivelul de IQ. Mai mult, vă puteți testa capacitatea de concentrare și atenția la detalii.

Motivele pentru care oamenii apelează la o astfel de evaluare a inteligenței sunt diverse, iar printre cele mai întâlnite se numără dezvoltarea în carieră, dezvoltarea personală din pură curiozitate și evaluare completă din punct de vedere psihologic. Există numeroase teste IQ folosite la nivel mondial, dar poate că unele dintre cele mai cunoscute și utilizate sunt testele WAIS, WISC, Stanford-Binet Intelligence Scale sau Matricele Progresive ale lui Raven.

