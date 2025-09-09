Prețul aurului a stabilit un nou record istoric la BNR. Cât costă 1 gram în septembrie 2025

Prețul aurului a stabilit un record istoric la cotația Băncii Naționale! Mai mult decât atât, economiștii estimează că valoarea acestui metal prețios ar putea crește în continuare. Află, în articol, cât costă un gram în septembrie 2025!

Românii care și-au investit economiile în aur în ultimii ani au motive de bucurie. În septembrie 2025, prețul metalului prețios a stabilit un record istoric la BNR. Diferența este dublă față de anul 2020. Specialiștii au explicat că această creștere a valorii și a cererii este un semn al incertitudinii politice, economice și financiare.

Cât costă un gram de aur în septembrie 2025

Aurul nu a fost niciodată mai prețios. Un gram a depășit 500 de lei, record istoric la cotația Băncii Naționale. Valoarea este dublă față de începutul lunii septembrie a anului 2020, când prețul era de 253 de lei.

În cazul celor care și-au transformat economiile în metal prețios în ultimii ani diferența este semnificativă. Spre exemplu, un lingou care, anul trecut, în aceeași zi, costa 37.500 de lei, acum el poate fi găsit cu 52.200 de lei.

„Avem o creștere de aproximativ 30% față de aceeași perioadă a anului trecut. A însemnat o dublare a cererii. Denotă un interes foarte ridicat în piață pentru investiția în aur”, a declarat Ionuț Constandache, expert piețe financiare bancă, potrivit Observator News.

În România, aurul se vinde cel mai scump din regiune, raportat la moneda locală, peste Bulgaria, Ungaria și Cehia. Printre cele mai căutate sunt lingourile de 5-10 grame. Totuși, oamenii au investit și sume mult mai mari.

„Lingourile de 5-10 grame sunt unul dintre produsele cele mai căutate. Sunt clienți care investesc și sume mult mai mari, poate anual sau o dată la câțiva ani, respectiv un kilogram care se ridică aproape la 100.000 de euro”, a spus Victor Dima, manager casă de schimb.

Experții estimează că valoarea va crește în continuare, însă nu le recomandă românilor să își transforme toate economiile în metal prețios. Specialistul economic Iancu Guda a oferit o soluție mai sigură.

„Este cel mai periculos să investești atunci când apare lăcomia, ar trebui să reprezinte maximum 5% din investițiile pe care le facem. Cel mai simplu și inteligent este să investim în aur, cumpărând acțiuni ale companiilor care exploatează aur. Ai lichiditate, poți să vinzi, să cumperi imediat, poți să tranzacționezi exact cantitatea de bani de care ai nevoie”, a spus economistul.

