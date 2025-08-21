Tatăl Robertei, una dintre victimele accidentului de la 2 Mai, profund dezamăgit de sentința primită de Vlad Pascu: „Noi ne temeam...”

După doi ani de procese, amânări și speranțe spulberate, părinții victimelor din tragedia de la 2 Mai au primit verdictul final: Vlad Pascu va sta 10 ani în spatele gratiilor pentru că, drogat fiind, a ucis doi tineri și a rănit alți trei. Sentința, menținută de Curtea de Apel Constanța, a stârnit nemulțumirea rudelor celor decedați, care consideră pedeapsa prea blândă. Ce a spus tatăl Robertei? Află în rândurile de mai jos!

Tatăl Robertei, una dintre victimele accidentului, a reacționat cu amărăciune la aflarea veștii. Deși se temea că instanța ar putea reduce pedeapsa, verdictul l-a lăsat cu un gust amar.

„Prea mică, mult prea mică. Noi ne temeam să nu îi dea mai mică. Eu acum două zile, la pomenirea copiilor noștri, la 2 Mai, am spus: ce ne temem este să nu ia mai puțin, va rămâne exact aceeași decizie ca la fond, ca la tribunalul de la Mangalia, ca să nu se supere o anumită clasă socială. Deci a rămas exact ca înainte, numai că umilințele au continuat și mă aștept să mai continue din partea familiei Pascu. În România, există două unități de măsură a legii: clasa socială cu bani și clasa normală, adică noi ceilalți”, a declarat Cătălin Dragomir, potrivit observatornews.ro.

Tatăl Robertei, nemulțumit de sentința lui Vlad Pascu

El este convins că Vlad Pascu nu își va ispăși întreaga pedeapsă și că în doar câțiva ani va fi din nou liber.

„Tocmai m-am informat, la 12 luni de închisoare, fiind sub 10 ani, are anul de opt luni. Cu puțină bună purtare i se mai reduce. Deci doi sunt gata făcuți. I se iau în considerare și ăștia tot la cuantumul de 8 luni la an. Cel mai bine ar fi să îl ia taică-su din țară definitiv, după ce termină de ispășit pedeapsa, și să îi bage cât de cât mințile în cap măcar acum în al 20-lea ceas, ori se va ocupa din nou de prostiile pe care le-a făcut”, a mai spus tatăl Robertei.

Decizia instanței a confirmat și daunele morale de 1,7 milioane de euro, însă în cazul unuia dintre tinerii răniți suma a fost redusă de la 50.000 la 20.000 de euro. Până acum, Vlad Pascu a executat deja doi ani din pedeapsă.

