Tatăl Robertei, una dintre victimele accidentului de la 2 Mai, profund dezamăgit de sentința primită de Vlad Pascu: „Noi ne temeam...”

După doi ani de procese, amânări și speranțe spulberate, părinții victimelor din tragedia de la 2 Mai au primit verdictul final: Vlad Pascu va sta 10 ani în spatele gratiilor pentru că, drogat fiind, a ucis doi tineri și a rănit alți trei. Sentința, menținută de Curtea de Apel Constanța, a stârnit nemulțumirea rudelor celor decedați, care consideră pedeapsa prea blândă. Ce a spus tatăl Robertei? Află în rândurile de mai jos!
Tatăl Robertei, una dintre victimele accidentului, a reacționat cu amărăciune la aflarea veștii. Deși se temea că instanța ar putea reduce pedeapsa, verdictul l-a lăsat cu un gust amar.
„Prea mică, mult prea mică. Noi ne temeam să nu îi dea mai mică. Eu acum două zile, la pomenirea copiilor noștri, la 2 Mai, am spus: ce ne temem este să nu ia mai puțin, va rămâne exact aceeași decizie ca la fond, ca la tribunalul de la Mangalia, ca să nu se supere o anumită clasă socială. Deci a rămas exact ca înainte, numai că umilințele au continuat și mă aștept să mai continue din partea familiei Pascu. În România, există două unități de măsură a legii: clasa socială cu bani și clasa normală, adică noi ceilalți”, a declarat Cătălin Dragomir, potrivit observatornews.ro.
El este convins că Vlad Pascu nu își va ispăși întreaga pedeapsă și că în doar câțiva ani va fi din nou liber.
„Tocmai m-am informat, la 12 luni de închisoare, fiind sub 10 ani, are anul de opt luni. Cu puțină bună purtare i se mai reduce. Deci doi sunt gata făcuți. I se iau în considerare și ăștia tot la cuantumul de 8 luni la an. Cel mai bine ar fi să îl ia taică-su din țară definitiv, după ce termină de ispășit pedeapsa, și să îi bage cât de cât mințile în cap măcar acum în al 20-lea ceas, ori se va ocupa din nou de prostiile pe care le-a făcut”, a mai spus tatăl Robertei.
Decizia instanței a confirmat și daunele morale de 1,7 milioane de euro, însă în cazul unuia dintre tinerii răniți suma a fost redusă de la 50.000 la 20.000 de euro. Până acum, Vlad Pascu a executat deja doi ani din pedeapsă.
