Soțul criminal al Silvanei Dăogaru tocmai aflase că suferă de o boală teribilă. Ce s-a întâmplat cu el înainte să se sinucidă

O nouă crimă îngrozitoare a șocat întreaga țară! Un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția, o profesoară de limba germană, cu sânge rece chiar în fața fetiței lor de 11 ani, după care s-a aruncat de la balcon. Câteva ore mai târziu, s-a stins și el din viață la spital. La scurt timp după tragedie, au ieșit la iveală mai multe detalii. Bărbatul ar fi aflat că suferă de o boală teribilă.

Dimineața zilei de joi, 21 august 2025, s-a transformat într-un coșmar pentru familia Dăogaru. În jurul orei 10, în apartamentul în care locuiau împreună, între cei doi soți ar fi izbucnit o ceartă violentă. Disputa a degenerat rapid, iar bărbatul, în vârstă de 45 de ani, și-a atacat soția cu un cuțit. Copila de 11 ani a fost martoră la întreaga scenă și a încercat disperată să ceară ajutor, dar pentru mama ei nu s-a mai putut face nimic. Femeia a murit în urma rănilor suferite, înainte ca medicii să poată interveni.

Boala de care suferea soțul criminal al Silvanei Dăogaru

Silvana Dăogaru era profesoară de germană la Colegiul Carol I din Craiova. Femeia în vârstă de 44 de ani era un cadru didactic foarte apreciat atât de colegi, cât și de elevi. Din nefericire, viața i-a fost curmată de soțul său.

Potrivit informațiilor care au ieșit la iveală după tragedie, bărbatul era inginer de meserie, însă firma lui dăduse faliment. Eșecul pe plan profesional l-ar fi băgat în depresie, o boală oribilă, foarte des întâlnită în zilele noastre. Vecinii au dezvăluit că soțul criminal devenise tot mai tensionat, dar a refuzat ajutorul de specialitate.

„Probabil omul a refuzat să caute ajutor de specialitate și a recurs la acest gest urât”, a spus o vecină, potrivit Știrile Pro TV.

Bărbatul a recurs la un gest oribil – și-a ucis soția chiar în fața fetițelor de 11 ani. Vecinii au auzit țipetele copilei, care a cerut disperată ajutorul. Un poștaș aflat în bloc a alertat imediat autoritățile. La sosirea polițiștilor, criminalul s-a aruncat de la etaj.

„A primit îngrijiri medicale de urgenţă complexe, atât în prespital, cât şi în UPU, investigat rapid şi dus în sala de operaţie a clinicii de Chirurgie Cardio-Vasculară a spitalului nostru. A repetat stopul cardiorespirator de mai multe ori, chiar şi în sala de operaţie, evoluţia fiind rapid nefavorabilă. Cu toate eforturile depuse de către medici, pacientul a decedat la scurt timp”, au afirmat reprezentanţii spitalului.

Fetița se află acum în grija bunicilor și a unei mătuși. Micuța a suferi o traumă uriașă, iar Inspectorii de la Protecția Copilului Dolj au anunțat că micuța va primi consiliere psihologică pentru a trece peste acest episod.

