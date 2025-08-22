Ce se întâmplă cu fetiță de 11 ani care și-a văzut mama omorâtă de tată. Unde va ajunge copila

Craiova a fost zguduită joi de o tragedie cumplită, care a lăsat întreaga comunitate în stare de șoc. O profesoară de limba germană, în vârstă de 44 de ani, a fost ucisă cu sânge rece chiar în apartamentul său, de către soțul său, inginer, în urma unui conflict domestic. Scena s-a desfășurat în prezența fiicei celor doi, o copilă de doar 11 ani, care a asistat neputincioasă la violența extremă.

Potrivit informațiilor din anchetă, între soți ar fi izbucnit o ceartă puternică, degenerată rapid într-un atac brutal. Bărbatul și-a înjunghiat mortal soția, după care s-a baricadat în locuință. Vecinii au fost alarmați de strigătele disperate și au cerut ajutor, iar printre apelurile la 112 s-a numărat și cel al unui poștaș care trecea prin zonă și a auzit țipetele victimei.

Ce se întâmplă cu fiica de 11 de ani

Fetița a dat dovadă de un curaj extraordinar, reușind să fugă din apartament în timpul atacului și să bată la ușile vecinilor pentru a cere ajutor. Copila este singurul martor direct al tragediei și a fost imediat preluată de rude, fiind plasată sub protecția familiei extinse. Autoritățile au anunțat că vor continua să îi ofere sprijin psihologic și consiliere, astfel încât să poată trece prin trauma imensă pe care a trăit-o.

”Am aflat de acest caz de la reprezentanţii Secţiei 4 Poliţie care ne-au informat cu privire la această tragedie. Imediat o echipă formată din asistent social şi psiholog s-a deplasat la domiciliul familiei pentru a acorda sprijin şi suport. Copilul se află alături de membrii familiei extinse, iar situaţia lui va rămâne şi în atenţia DGASPC Dolj şi, în funcţie de nevoile identificate, specialiştii din cadrul instituţiei noastre vor acorda servicii de consiliere atât fetiţei, cât şi familiei extinse. Ne aflăm în proces de evaluare în acest moment, conform etapelor procedurale pe care le avem şi vom acord sprijin şi suport copilului şi familiei”, a declarat Monica Stuparu, purtătorul de cuvânt al DGASPC Dolj, potrivit news.ro.

Între timp, agresorul a avut un final la fel de violent. După ce polițiștii au reușit să pătrundă în apartament, acesta a încercat să îi atace, apoi s-a rănit singur cu un cuțit și a sărit de la balconul apartamentului aflat la etajul întâi. Grav rănit, bărbatul a fost transportat de urgență la spital, dar medicii nu au reușit să îi salveze viața, acesta intrând în repetate rânduri în stop cardio-respirator.

„În general un copil care trăiește care trăiește o experiență de acest gen este una dintre cele mai devastatoare forme de traumă psihică. La această vârstă se conturează imaginea de sine, pentru că este debutul spre adolescență, siguranţa emoţională şi încrederea în ceilalți. Acum ea începe să-și formeze propriile relații cu ceilalți, să înţeleagă cum sunt relațiile cu ceilalți. Părinții sunt sursele principale de ataşament și de protecţie, iar pierderea bruscă, violentă îi zdruncină toate bazele sentimentului de securitate.”, a transmis și psihologul pentru Wowbiz.ro

Cei care îi cunoșteau pe soți susțin că în ultima perioadă familia trecea printr-o criză. Bărbatul ar fi rămas fără loc de muncă și, pe fondul problemelor profesionale și financiare, relația de cuplu devenise tot mai tensionată. Vecinii au mărturisit că între cei doi existau certuri repetate, însă nimeni nu și-a imaginat că situația ar putea degenera într-o asemenea tragedie.