Clipe grele pentru apropiați avocatei moarte în explozia din Rahova. Vasilica Enache a fost condusă pe ultimul drum

Avocata care a murit în explozia din Rahova a fost condusă astăzi, pe ultimul drum. Vasilica Enache, o avocată cunoscută și respectată în breasla juridică din București, și-a pierdut viața în urma exploziei care a pornit din apartamentul său și a aruncat în aer blocul din Sectorul 5 al Capitalei.

Explozia puternică produsă vineri într-un bloc din Rahova, a avut loc fix în apartamentul în care femeia locuia și își desfășura activitatea profesională. Locuința femeii servea drept sediu al biroului său de avocatură, fiind adresa unde aceasta își primea clienții și pregătea dosarele.

Vasilica Enache a fost condusă pe ultimul drum

Aceasta a fost condusă pe ultimul drum, astăzi, la o biserică din Măgurele. Alături de ea au fost rudele și persoanele care au cunoscut-o pe celebra avocată, care se spune despre ea că era o femeie dedicată carierei sale, empatică și extrem de implicată în viața celor din jur.

Colegii de breaslă au descris-o pe Vasilica Enache „o profesionistă desăvârșită și un om care nu spunea niciodată nu atunci când cineva avea nevoie de ajutor”. Cu o carieră de peste 25 de ani în domeniu, avocata era apreciată pentru seriozitatea și corectitudinea cu care își trata fiecare caz.

„Explozia din blocul din Rahova a avut loc chiar în apartamentul ei, și asta spune tot. Nimeni nu merită un asemenea sfârșit. Enache Vasilica — pentru unii Vivi, pentru mine nașa, o femeie puternică, pe care viața a încercat-o de nenumărate ori, dar care de fiecare dată a găsit puterea să se ridice. Un exemplu de curaj, de bunătate și de putere, mereu cu zâmbetul pe buze. Vocea ei caldă, care te întâmpina mereu cu ‘pupă mama ochii tăi’, nu mai este… Iar acum, în urma ei, a rămas doar amintirea și durerea unei tragedii”, a scris o prietenă a avocatei pe rețelele de socializare.

Explozia care a zguduit un imobil de pe strada Vicina, din sectorul 5 al Capitalei a fost atât de puternică încât a fost înregistrată de seismografe. Printre victime se numără și o femeie de 24 de ani, însărcinată, găsită sub o placă uriașă de beton. Fratele acesteia, în vârstă de 17 ani, a fost grav rănit și este internat la Spitalul „Grigore Alexandrescu”. Anchetatorii au confirmat că explozia a fost provocată de o acumulare de gaz, iar imobilul a fost grav afectat, fiind în pericol de prăbușire.

