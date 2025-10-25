Prima vacanță a anului școlar 2025-2026. Când va avea loc, de fapt

Elevii din România se bucură de prima vacanță a anului școlar 2025–2026. Urmează o perioadă intensă până la Crăciun.

Structura modulară a fost gândită pentru a reduce oboseala acumulată de elevi și pentru a crea un flux de învățare mai uniform. Astfel, anul școlar 2025–2026 este împărțit în cinci module, separate de tot atâtea vacanțe, în locul tradiționalei împărțiri pe semestre. Această formulă s-a dovedit benefică, mai ales pentru ciclurile primare și gimnaziale, unde ritmul de învățare este mai intens.

Prima vacanță a anului școlar 2025-2026

După aproape două luni de cursuri, elevii din învățământul preuniversitar din România se pregătesc să ia o binevenită pauză. Prima vacanță din noul an școlar începe sâmbătă, 25 octombrie, și se va încheia duminică, 2 noiembrie 2025. Aceasta marchează finalul primului modul de învățare din structura modulară introdusă de Ministerul Educației, sistem care a fost menținut și în acest an pentru a echilibra ritmul de studiu cu perioadele de odihnă.

După săptămâna de relaxare din toamnă, elevii se vor întoarce la școală pe 3 noiembrie, când va începe cel de-al doilea modul, programat să se încheie în data de 19 decembrie 2025. Va fi o perioadă destul de scurtă, dar concentrată, în care unitățile de învățământ își vor încheia activitățile dinaintea vacanței de iarnă.

Vacanța de iarnă, cea mai așteptată de elevi și profesori deopotrivă, va debuta pe 20 decembrie 2025 și se va întinde până pe 7 ianuarie 2026. Aceasta va fi una dintre cele mai lungi pauze din an, cuprinzând nu doar sărbătorile de Crăciun și Anul Nou, ci și zilele de 6 ianuarie (Boboteaza) și 7 ianuarie (Sfântul Ioan Botezătorul), ambele declarate zile libere legale. În total, elevii vor beneficia de aproape trei săptămâni de repaus, o perioadă perfectă pentru odihnă și activități în familie.

Cursurile vor fi reluate joi, 8 ianuarie 2026, odată cu deschiderea celui de-al treilea modul. În acest interval, școlile vor începe și planificarea pentru vacanța mobilă, o săptămână flexibilă care va fi stabilită individual de fiecare inspectorat școlar județean. Aceasta se va desfășura între 9 februarie și 1 martie 2026, fiind gândită drept o perioadă de relaxare în mijlocul iernii, adesea supranumită și „vacanța de schi”.

