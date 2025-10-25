Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion 2026. Meteorologii Accuweather anunță temperaturi neobișnuite de Sărbători, în România

După mai multe ierni blânde, cu temperaturi de primăvară, luna decembrie 2025 vine cu o schimbare bruscă de temperaturi. Meteorologii AccuWeather au făcut anunțul mult așteptat. Vom avea sau nu zăpadă de sărbători? Vedeți în articol!

După câțiva ani în care sărbătoarea Nașterii Domnului a fost marcată de temperaturi pozitive, prognoza AccuWeather arată acum un final de an specific anotimpului rece. Meteorologii au anunțat că de Crăciun va ninge, iar atmosfera va fi una de poveste pentru bucureșteni.

Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion 2026

Pe data de 25 decembrie, temperatura maximă va fi de aproximativ 2 grade Celsius, iar minima va ajunge până la -6 grade Celsius, potrivit prognozei AccuWeather. Finalul de an va continua în același mod. De Revelion, pe 31 decembrie, dar și în prima zi din 2026, meteorologii au anunțat ninsori și temperaturi de iarnă. În București, maximele se vor situa în jurul valorii de 0 grade Celsius, iar minimele vor fi de 4 grade.

În București, temperaturile maxime din perioada sărbătorilor vor fi scăzute, situându-se între 0 și 6 grade Celsius în Ajun și 2–6 grade în zilele de Crăciun. Noaptea, însă, termometrele vor arăta chiar -2 grade Celsius, iar meteorologii au anunțat că în ziua de 25 decembrie locuitorii din Capitală se vor bucura, în sfârșit, de zăpadă.

Dacă în anii trecuți am avut parte de un Crăciun cu temperaturi mai ridicate, de această dată vremea se schimbă radical. Meteorologii AccuWeather anunță că luna decembrie 2025 va fi una mult mai rece decât în ultimii ani, cu valori care vor coborî frecvent sub zero grade și cu un final de lună marcat de fenomene extreme.

