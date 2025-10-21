Record de frig în octombrie. Cât au arătat termometrele la Miercurea Ciuc

Un nou record de frig a fost înregistrat marți dimineață, la Miercurea Ciuc, unde mercurul termometrelor a coborât până la -9,7 grade Celsius. Potrivit meteorologului de serviciu, Halada Szilard de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud Sibiu, vechiul record de temperatură negativă a zilei de 21 octombrie a fost înregistrat la Miercurea Ciuc în anul 1949, atunci când s-au înregistrat -8,5 grade.

Temperatura de -9,7 grade Celsius a fost înregistrată la Miercurea Ciuc în dimineața zilei de marți și a fost cauzată de o masă de aer rece, care s-a instalat pe fondul unui cer senin și al unui câmp de presiune ridicată. Nici alte localități ale județului Harghita nu au fost ocolite de gerul dimineții. La Joseni s-au înregistrat -7,9 grade Celsius, la Toplița s-au semnalat -7,5 grade Celsius, în timp ce la Odorheiu Secuiesc temperatura a coborât până la -2,5 grade Celsius.

Record de frig în octombrie

De asemenea, la stația de metrou Bucin, temperatura nu a depășit pragul de 3,7 grade Celsius, unde a fost semnalat fenomenul de inversiune termică, ceea ce înseamnă că în zona de munte a fost mai cald decât în zonele joase. Cea mai scăzută temperatură a zilei de 19 octombrie, s-a înregistrat la Miercurea Ciuc, în anul 1994, atunci când s-au înregistrat -12 grade Celsius. În zilele următoare, vremea se va încălzi și în județul Harghita, unde temperaturile vor depăși 10 grade Celsius.

S-au ofilit și florile din parcuri după ce, timp de trei nopți consecutive, temperaturile au coborât sub -8 grade Celsius. La piața locală, vânzătorii au deschis mai târziu din cauza gerului, iar cumpărătorii au preferat să rămână în case, evitând să se deplaseze în aceste condiții.

Prognoza meteo anunță o ușoară încălzire pentru următoarele zile, cu temperaturi minime de până la -4 grade Celsius în noaptea de marți spre miercuri. Potrivit Administrația Națională de Meteorologie (ANM), estimările pentru perioada 20 octombrie-17 noiembrie 2025, arată o scădere a temperaturilor în a doua săptămână, iar cantitățile de precipitații vor fi ușor peste medie.

