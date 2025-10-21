Meteorologii BBC Weather, avertisment pentru București: Pe ce dată se schimbă radical vremea

Meteorologii BBC Weather au transmis un avertisment pentru Capitală! Bucureștenii trebuie să fie pregătiți de temperaturi scăzute pentru că vremea se va schimba radical în curând. Află, în articol, pe ce dată începe să se răcească!

În octombrie 2025, vremea le-a jucat feste bucureștenilor. La începutul lunii, Capitala s-a confruntat cu furtuni violente și un ciclon care nu a avut tocmai efectele anunțate. Ulterior, temperaturile au început să crească din nou, depășind chiar și 20 de grade în unele zile. Ei bine, termometrul nu va mai arăta pentru mult timp valori termice ridicate pentru că vremea se va strica spre finalul lunii.

Pe ce dată se schimbă vremea în București, potrivit BBC Weather

Meteorologii de la BBC Weather au actualizat prognoza meteo pentru Capitală, în perioada următoare. Până în data de 27 octombrie, bucureștenii vor avea parte în continuare de o vreme călduroasă, cu maxime de 20 de grade Celsius.

În perioada 21-23 octombrie, temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 19 grade Celsius, iar cele minime între 5 și 8 grade Celsius. Pe 24 și 25 octombrie, termometrele vor arăta chiar și 20 de grade Celsius pe timpul zilei, iar noaptea vor fi 9 – 10 grade Celsius.

Vremea se menține călduroasă și în data de 26 octombrie, atunci când maxima zilei va fi de 19 grade, iar minima de 10 grade Celsius. Următoare zi, pe 27 octombrie, se va răci puțin, iar termometrele vor arăta 17 grade pe timpul zilei și 7 grade pe timpul nopții.

Potrivit meteorologilor BBC Weather, vremea în București se va răci considerabil din 28 octombrie 2025, când termometrele vor arăta 11 grade pe timpul zilei și 5 grade pe timpul nopții. Aproape că temperaturile se vor înjumătăți față de această săptămână.

La finalul lunii octombrie, în perioada 29 – 31 octombrie 2025, maximele vor fi 11-12 grade, iar minimele vor ajunge la 2-3 grade Celsius de la 10 grade cât sunt anunțate în aceste zile. Vremea se menține rece și la începutul lui noiembrie. În primele două zile ale lunii, valorile maxime vor fi de 13 grade, iar minimele de 3-4 grade.

