Prima prognoză meteo Accuweather pentru iarna asta. Cum va fi vremea în București în decembrie 2025 și în ianuarie 2026

Primele două luni de iarnă se anunță cu temperaturi blânde pentru bucureșteni, cu temperaturi peste media obișnuită a perioadei și cu puține episoade de ninsoare. Deși începutul lui decembrie va fi ușor instabil, finalul aduce o răcire treptată, semn că iarna adevărată va sosi abia spre sfârșit de an.

Luna decembrie 2025 va aduce în București o iarnă blândă, cu temperaturi peste media normală și puține episoade de ninsoare. Primele zile vor fi caracterizate de ploi frecvente și cer înnorat, cu maxime de 8-9 grade Celsius și minime ce vor coborî până la -4°C. Spre mijlocul lunii, vremea se va îmbunătăți semnificativ, devenind stabilă și însorită, cu temperaturi de 5-7 grade ziua și ușor negative noaptea.

Crăciunul nu va fi unul alb, întrucât precipitațiile vor fi mai ales sub formă de ploaie, iar temperaturile vor rămâne pozitive. În ultimele zile ale lunii, aerul rece va reveni treptat, maximele urmând să scadă la 1-3 grade, iar minimele până la -6°C, existând șanse de ninsori ușoare. În ansamblu, decembrie va fi o lună calmă și mai caldă decât de obicei, cu o posibilă revenire a iernii abia la final, în pragul noului an.

Cum va fi vremea în ianuarie

Ianuarie 2026 se anunță o lună de iarnă blândă pentru locuitorii Capitalei. Temperaturile vor fi, în general, peste media normală a acestei perioade, iar episoadele de ninsoare vor fi puține și de scurtă durată.

Pe parcursul lunii, maximele zilnice se vor situa în jurul valorilor de 3-6 grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî adesea până la -5 sau -6 grade. Deși vor exista câteva zile mai reci, cu temperaturi ușor sub zero și un aspect de iarnă autentică, frigul nu va fi persistent, iar gerurile puternice vor lipsi aproape complet.

Precipitațiile vor fi reduse, iar atunci când vor apărea, vor fi preponderent sub formă de ploaie slabă sau lapoviță. Ninsorile vor fi rare și nu se așteaptă formarea unui strat consistent de zăpadă în București. Vremea va fi, în cea mai mare parte a lunii, stabilă și liniștită, cu perioade lungi de cer senin sau parțial noros.

