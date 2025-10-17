Alertă alimentară: Carrefour a retras un produs posibil contaminat! Cum îţi recuperezi banii

Carrefour a anunțat retragerea de la vânzare a produsului “Fasole cu cârnați Maestro”, produs de Caroli Food Group Pitești SRL, din cauza unei posibile contaminări cu un corp străin.

Potrivit Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, cei care au cumpărat acest produs sunt sfătuiți să nu îl consume sau chiar să îl returneze în magazine, iar contravaloarea va fi restituită chiar și fără bon fiscal.

Carrefour a retras un produs posibil contaminat

Un lot de caserole „fasole cu cârnați” marca Maestro a fost retras de urgență din peste 100 de magazine din România, după ce unul dintre consumatori a semnalat prezența unui corp străin în acest produs. Potrivit comunicatelor oficiale publicate de ANSVSA, măsura a fost luată în mod preventiv, din motive ce țin de siguranța alimentară .

„Vă informăm, ca urmare a notificării primite din partea furnizorului Caroli Food Group Pitești SRL, Carrefour România SA a inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la clienți a produsului: Fasole cu cârnați Maestro. Motivul rechemării: principiul precauției – suspiciune de prezență a unui corp străin”, arată informarea publicată pe site-ul ANSVSA.

Produsul vizat are următoarele caracteristici:

* Denumire: Fasole cu cârnați 350g Maestro

* Producător: Caroli Foods Group Pitești SRL

* Lot: 250919

* Data durabilității minimale: 18.11.2025

* Cod EAN: 5941259016532

Retailerii Carrefour și PROFI au confirmat retragerea de la rafturi a acestui produs și au demarat, totodată, procedura de rechemare de la clienți. De asemenea, persoanele care au cumpărat acest produs sunt sfătuite să îl returneze la magazinele de unde l-au cumpărat. Aceștia vor primi banii înapoi fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal, în perioada 17-30 octombrie 2025.

Potrivit reprezentanților PROFI, această decizie de retragere a fost luată “din spirit de precauție și pentru protecția consumatorului”, chiar dacă acest incident a fost semnalat doar de un singur client până acum. Toți cei care au cumpărat acest produs sunt sfătuiți să verifice cu atenție eticheta pentru a identifica dacă acest produs se află în lotul rechemat.

