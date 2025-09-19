Alertă alimentară! Ouăle și carnea care provin din Ucraina ar fi contaminate: ”Interzise din anii 70”

Un nou semnal de alarmă este tras de specialiștii avicoli din Iași, care atrag atenția asupra ouălor și cărnii de pasăre importate din Ucraina. Aceste produse, aflate deja pe piața din România, conțin substanțe interzise, ceea ce le transformă într-un pericol pentru consumatori.

Specialiștii din domeniul avicol din județul Iași avertizează că ouăle și produsele din carne aduse din Ucraina pot fi periculoase pentru consum, întrucât conțin antibiotice și substanțe interzise de normele europene. Potrivit acestora, situația creează un risc real pentru sănătate și o concurență neloială pe piața alimentară.

Alertă alimentară în România

Leonard Constantin Stafie, membru al Asociației Crescătorilor de Păsări de Carne și Ouă din Iași, explică diferențele majore dintre regulamentele europene și practicile din Ucraina:

„În comunitatea europeană avem restricții cu privire la utilizarea anumitor antibiotice, coccidiostatice, sulfamide, pe când în Ucraina se folosesc substanțe care sunt interzise la noi din anii ʼ70. Nu avem o concurență loială prin utilizarea acestor antibiotice. Dacă suntem în aceleași condiții de piață, atunci să fim și la partea de producție și de costuri. Nu mai spun că, la nivel de Comunitate Europeană, este interzisă folosirea făinurilor proteice, a celor de pește sau făină de carne, de oase sau de pene, pe când, în Ucraina, se lucrează cu așa ceva fără probleme. Noi, mereu, am atras un semnal de alarmă referitor la cereale și carnea care nu îndeplinesc condițiile impuse de Uniunea Europeană. Nu poți să recunoști produsele care provin din Ucraina!”, a povestit Leonard Constantin Stafie, potrivit Bzi.ro

Problema depășește granițele României, ajungând și în Franța, unde fermierii se confruntă cu situații similare. Datele oficiale arată că importurile sunt într-o continuă creștere. Doar în 2024, România a adus din Ucraina aproximativ 15 milioane de ouă și peste 4.000 de tone de carne de pasăre refrigerată și congelată, conform sursei citate.

„Da, am văzut și eu că și alți producători din alte țări, precum Franța, se confruntă cu probleme de același fel. Sunt pe piață produse din Ucraina care nu respectă standardele europene”, a mai spus acesta.

