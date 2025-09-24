ALERTĂ alimentară! Un condiment iubit de români a fost retras de pe rafturile magazinelor

Un lot de condimente a fost retras de pe rafturile supermarketurilor din România, după ce testele de laborator au arătat un nivel mult prea ridicat de pesticide. Produsul vizat este „Kamis Cuișoare”, ambalaj de 10 g, lotul 0002791365, cu termen de valabilitate până la 17 februarie 2028.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a precizat că în urma unui control de rutină efectuat la compania producătoare s-a descoperit un conținut ridicat de clorpirifos, substanță interzisă în Uniunea Europeană. Deși pesticidul era utilizat în agricultură pentru combaterea bolilor și a dăunătorilor, studiile au demonstrat că este extrem de nociv pentru sănătate, în special pentru sistemul nervos.

S-au luat măsuri pentru condimentul folosit

Ca măsură imediată, compania producătoare a notificat lanțurile de supermarketuri, care au retras produsul din vânzare și au lansat o campanie de rechemare. Cei care au achiziționat condimentul sunt rugați să nu îl consume, ci să îl returneze la magazinele de unde a fost cumpărat. Nu este necesară prezentarea bonului fiscal, iar clienții vor primi banii înapoi.

„Se recomandă persoanelor care dețin produsul menționat mai sus să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl aducă înapoi în magazinele de unde l-au cumpărat. Contravaloarea produsului va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal”, a transmis ANSVSA.

Specialiștii atrag atenția asupra pericolului reprezentat de clorpirifos. Substanța a fost interzisă în Europa acum cinci ani, după ce s-a constatat că afectează în special copiii, putând provoca întârzieri de dezvoltare cognitivă, tulburări de atenție și chiar autism. În plus, expunerea prelungită poate produce efecte grave asupra sănătății adulților.

În România, clorpirifosul a fost scos de pe lista substanțelor admise în agricultură, alături de alte două pesticide considerate la fel de riscante. Măsura a fost luată pentru a proteja populația de efectele nocive ale acestor chimicale și pentru a alinia legislația națională la standardele europene.

CITEȘTE ȘI: Băutura-minune care oprește căderea părului și îți face pielea să strălucească! O prepari în 5 minute

Ingredientul minune pentru un ten luminos. Celebrități din întreaga lume îl folosesc