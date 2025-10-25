Acasă » Știri » Locul din Europa unde primești 15.000 de euro ca să te muți! Ce condiții trebuie să îndeplinești

De: Denisa Agheorghiesei 25/10/2025 | 20:24
Ollolai/Sardinia, sursă foto: unsplash

În timp ce marile orașe devin tot mai aglomerate și viața din ele tot mai scumpă, o insulă din Italia a găsit o soluție inedită pentru a-și readuce locuitorii și a reînvia satele pustii. Sardinia oferă 15.000 de euro, locuințe la prețul de 1 euro și bonusuri pentru familii, totul pentru cei care aleg să înceapă o nouă viață sub soarele Mediteranei.

Sardinia își propune să readucă viața în satele tot mai depopulate, oferind până la 15.000 de euro celor care aleg să se mute permanent pe insulă. În multe dintre aceste localități, casele se pot cumpăra cu doar un euro, iar peisajul mediteranean spectaculos completează perfect visul unei vieți liniștite, departe de agitația marilor orașe. În ultimii ani, tot mai mulți tineri au părăsit insula în căutarea unui loc de muncă mai bine plătit, lăsând în urmă sate aproape pustii.

Sprijin financiar pentru noii locuitori

Pentru a atrage noi rezidenți, autoritățile locale din Sardinia oferă stimulente importante. Cei care decid să se stabilească acolo pot primi până la 15.000 de euro pentru cumpărarea și renovarea unei locuințe, iar cei care vor să deschidă o afacere pot beneficia de până la 20.000 de euro. În plus, familiile cu copii primesc bonusuri anuale, 600 de euro pentru primul copil și câte 400 de euro pentru următorii, până la împlinirea vârstei de cinci ani.

Sardinia, sursa foto: unsplash

Case la prețul de 1 euro

În orașe pitorești precum Ollolai, din provincia Nuoro, prețurile caselor pornesc de la doar un euro, însă multe dintre acestea sunt părăsite și necesită renovări serioase. Totuși, banii oferiți de stat pot acoperi o parte importantă din costuri, transformând aceste case în adevărate locuințe de vis.

Condițiile pentru a primi banii

Ajutorul financiar este valabil doar pentru localitățile din interiorul insulei, care au mai puțin de 3.000 de locuitori. Cei care se mută trebuie să devină rezidenți permanenți în cel mult 18 luni, să locuiască efectiv în noua casă și să folosească sprijinul financiar doar pentru cumpărarea sau renovarea unei locuințe, folosind maximum 15.000 de euro de persoană.

