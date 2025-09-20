Secretul căsniciei de 30 de ani a lui Serghei Mizil. Ce nu face soția lui, spre deosebire de multe alte femei

Bărbat la casa lui, căsătorit și cu doi copii actualmente, Serghei Mizil nu a fost niciodată un bărbat temperat. Recunoscut pentru aventurile sale, marele băiat de oraș a mai avut un mariaj înainte de cel alături de Cora, femeia care îl completează. Acea căsnicie nu a funcționat, dar l-a pregătit pe băiatul de oraș pentru dragostea vieții sale, actuala soție. Cei doi sunt împreună de peste 30 de ani. Află, în articol, care este secretul lor!

Despre Serghei Mizil se cunosc multe aspecte. Personaj transparent, spumos în discurs, fără menajamente și cu un debit care a făcut deliciul publicului de peste două decenii. De peste 30 de ani este căsătorit cu partenera sa, Cora, alături de care are o fată, pe Smaranda. Concurentul de la Asia Express mai are o fată, pe Ana, dintr-un mariaj anterior.

Care este căsniciei lui Serghei Mizil cu soția lui, Cora

Serghei Mizil este recunoscut pentru poveștile sale savuroase, atât din tinerețe, cât și din perioada post-comunistă, istorisiri ce reliefează spiritul libertin al primului băiat de oraș din istoria României. Fiul lui Paul Niculescu Mizil, lider al comuniștilor, Serghei, a cochetat cu mai multe îndeletniciri, printre care pictura și afacerile, însă marea dragoste a rămas distracția.

Totuși, acest aspect nu l-a oprit pe concurentul de la Asia Express să se bucure de o căsnicie îndelungată. El, un spirit libertin, ce a funcționat după propriile reguli, iar ea, un personaj discret, cu o pasiune puternică pentru energii, s-au văzut și au decis să se căsătorească.

„A scos tot ceea ce aveam mai bun în mine. Nu obişnuiam să arăt şi latura asta”, spunea Serghei Mizil despre Cora.

Concurentul de la Asia Express a mărturisit că libertatea stă la baza căsniciei cu soția sa, Cora. Cei doi au fost înțelegători și nu s-au sufocat unul pe celălalt. Astfel, au reușit să rămână împreună atâta timp, iar relația lor este una foarte bună chiar și acum.

„Nu am de ce să divoțez, pentru că am o relație foarte bună cu soția mea. Nu mă sufocă, mă duc unde vreau, fac ce vreau, vreau să plec la mare, plec la mare, sau la munte, unde vreau eu! Secretul e la femeie! Să nu fie sufocantă. De fapt, nici bărbatul, nici femeia nu trebuie să-și sufoce partenerul”, a spus declarat pentru Click!

