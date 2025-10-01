Când este momentul potrivit să pornești centrala termică? Temperatura ideală pe care trebuie să o ai în locuință

Frigul a început să își facă tot mai simțită prezența, iar românii se întreabă dacă este momentul potrivit să pornească centrala termică. Temperaturile scăzute pot provoca disconfort în locuință, iar amânarea momentului pornirii centralei poate duce la apariția mucegaiului, umezelii și chiar la probleme grave de sănătate, potrivit CSID.

Specialiștii avertizează că centrala termică trebuie să fie pornită în funcție de mai mulți factori ai locuinței. De asemenea, este important de menționat că temperatura nu este singurul factor care influențează sănătatea locuinței. Umiditatea joacă un rol extrem de important, iar nivelul optim de umiditate este de 50%.

Valorile mai ridicate favorizează apariția mucegaiului, iar cele mai scăzute, usucă aerul crescând riscul de răceli și iritații respiratorii. Pentru a evita aceste probleme, este important să aerisim constant locuința, geamurile trebuie deschise complet și chiar dacă este frig afara, aerisirea trebuie să se facă mai des și pe perioade mai scurte.

Vezi AICI: Când este momentul potrivit să pornești centrala termică?