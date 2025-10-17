Acasă » Știri » Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de explozia blocului din Sectorul 5 al Capitalei. O locatară a semnalizat indiferența autorităților

Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de explozia blocului din Sectorul 5 al Capitalei. O locatară a semnalizat indiferența autorităților

De: Irina Vlad 17/10/2025 | 12:59
Explozie puternică într-un bloc de 8 etaje din cartierul Rahova/ sursă foto: ISU București
Sunt clipe de groază în cartierul Rahova din București. În dimineața zilei de vineri, 17 octombrie 2025, un bloc de 8 etaje a fost aproape distrus din cauza unei explozii puternice. Cu 24 de ore înainte de tragedie, locatarii s-au plâns de mirosul de gaze din bloc, dar și de intervenția superficială a angajaților de la Distrigaz. 

Explozia extrem de puternică a avut loc în dimineața zilei de vineri, 17 octombrie, într-un bloc de 8 etaje din cartierul Rahova, sectorul 5 din București. Două etaje ale clădirii au fost efectiv distruse, iar geamurile și unele clase de curs ale unui liceu din apropiere (Liceul Teoretic ”Dimitrie Bolintineanu”) au fost spulberate din cauza deflagrației violente.

Autoritățile au activat Planul roșu de intervenție, iar la fața locului au fost trimiși peste 130 de jandarmi, 30 de echipaje SMURD, 11 autospeciale de stingere (ASAS), 5 autospeciale pentru victime multiple și un Container Multirisc – dotat cu echipamente speciale utilizate în caz de dezastre majore. Autoritățile au evacuat imediat toți locatarii, iar acum sunt verificate etajele inferioare și superioare, dar și dacă există victime sub dărâmături.

Locatarii blocului din Rahova s-au plâns de mirosul emanat de scurgerile de gaze

În aceste momente, bilanțul victimelor a ajuns la 17 persoane. Două persoane se află în stare gravă, un adolescent de 17 ani se află intubat la Spitalul Grigore Alexandrescu, iar trei persoane au murit – una dintre ele fiind găsită sub dărâmături. Din primele verificări, explozia ar fi avut loc la etajul 5 al blocului.

Haosul autorităților la explozia din București. Femeie gravidă, moartă în explozie. 3 decese și 13 răniți. Arafat: „Blocul este în colaps”
Haosul autorităților la explozia din București. Femeie gravidă, moartă în explozie. 3 decese...
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci...

În urmă cu 24 de ore, o femeie din bloc a povestit (pe o rețea de socializare) nenumăratele demersuri pe care le-a făcut atât ea, cât și și vecinii de pe palier, pentru a rezolva problema scurgerilor de gaze resimție în bloc. Încă de joi, locatarii au simțit un miros puternic de gaze, însă – atunci când au fost contactați – reprezentanții Distrigaz au venit, au oprit gazul, apoi au plecat.

”România 2025 – apartament într-un bloc, miroase toată scara a gaz, fum, sunăm la gaz, vine oprește gazul, pune o hârtie la avizierul de bloc și pleacă omul…. stă în mașină să vadă cum evoluează treaba, dar, el „și-a făcut treaba”, pe scară deja câțiva contori de gaz au început să piuie, sunăm la 112 -ne transferă la ISU, nu e treaba lor, „doamnă, unde să sunăm? ” că de la Distrigaz Rețele și-a făcut treaba. ”Nu stiu, trebuie domnul de la gaz să rezolve”.

Vin pompierii… oamenii constată că e serios, merg în subsol, tot gaz… tot fum, după întrebările cine, ce… cheamă prin stație pe Distrigaz Rețele, iese omul din mașină: ”domne, eu mi- am făcut treaba, am închis gazul, dar nu e de la gaz, nu e foc”, deci sunăm la PPC/Enel 45-50 min, până convingem pe cineva ca e o problemă, scara miroase a fum/gaz, senzorii de la cațiva contori de gaz de centrală piuie, noi încă „anchetăm” cine a sunat la gaz, ca odata oprit, cică se deschide greu, că trebuie „firmă autorizată = a se citi bani mulți” să ne spună că totul e în regulă”, spune locatara Natalia Zgabei.

Problema mirosului insuportabil de gaz și fum a continuat să le ridice locatarilor semne de întrebare. După 50 de minute petrecute la telefon, în speranța că cei responsabili vor lua măsurile necesare, o echipă de la PPC/Enel s-a prezentat în bloc. Femeia susține că acesștia au executat câteva lucrări la niște fire electrice din subsolul blocului, însă mirosul de gaz continua să fie la fel de puternic.

”La final, pompierii pleacă – singurii care l-au convins pe domnul de la Distrigaz Rețele să se întoarcă să măsoare: ”În subsol este monoxid de carbon, nu intrați”, zice el :-)))))

În final, după 50 de min de telefoane, apare echipa de la PPC/Enel, au făcut niște lucrări, cumvaaaa a ars cămăsuiala de la cabluri în subteran, de la infiltrații, credem, n-avem încă gaz, nu a venit nimeni la intervenție, pe scară miroase în continuare… Bine că sunt acasă, mai aerisesc din când în când, dar nu stim când se face intervenția, între timp, instalația stă așa, fumul doar s-a disipat, mirosul persistă. Pompierii nu aveau linie directă cu Enel, pentru situația unul bloc întreg.

Instalația electrică încă este funcținală. Mă gândesc, bine că am liber și stau acasă să constat, că de rezolvat… Pe scară încă miroase a gaz, tot suntem supărați pe doamna care a sunat la gaz :-((((

Dacă se întâmplă ceva mai grav, război, cutremur, să vă luați liber și voi ca să constatați… că de rezolvat cu autoritățile mai rar. Pe scară miroase în continuare a gaz, senzorii piuie…., se mai arată în postarea locatarei din blocul afectat de explozie.

Un alt locatar confirmă cele spuse de femeie

Din păcate, în ziua în care a avut loc nenorocirea, un alt locatar a confirmat cele relatate de Natalia Zgabei, vecina sa. Bărbatul locuiește la etajul 8 al blocului afectat de explozie.

„Ieri dimineață era un miros insuportabil pe scara blocului. Venea dinspre subsol, de jos. Am sunat la Distrigaz, au venit, ne-au închis gazele, au zis că totul e ok. Au venit cei de la Electrica, au zis că e un monoxid de carbon de la niște fire electrice.

Tot așa, până aseară. Măi, dar nu se mai duce de la firele alea? Toată noaptea miros, dimineața miros, acum a explodat. Aseară nu a mai venit nimeni. Au dat cu spray acolo și au plecat. S-au spălat pe mâini, n-au făcut absolut nimic. Decât au închis gazele. În rest nu au făcut nimic, nimic.”

 

Cum arată interiorul unui apartament afectat de explozia din Sectorul 5 al Capitalei. Sălile de clasă ale liceului „Dimitrie Bolintineau”, devastate

UPDATE Bilanțul victimelor expoziei din Sectorul 5 al Capitalei a crescut. Una dintre victime este o gravidă în vârstă de 24 de ani

 

