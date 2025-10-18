Anunțul momentului despre unul dintre răniții grav în explozia din Rahova! Decizia a fost luată în această dimineață

Apar noi informații despre starea de sănătate a victimelor prinse în explozia din cartierul Rahova. În urma deflagrației, 3 oameni și-au pierdut viața, iar alți 20 au avut nevoie de îngrijiri medicale. Printre cei afectați de suflul exploziei se numără și un pacient de 53 de ani în stare critică (cu arsuri multiple), care a fost transferat la un spital din Austria.

Starea unei victime care a fost prinsă în suflul exploziei din cartierul Rahova se înrăutățește de la o zi la alta. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 53 de ani (cu arsuri pe 40-45% din corp, căi aeriene, intubat și ventilat mecanic) care a fost internat la spitalul Universitar.

Apar noi informații despre starea victimelor rănite în explozia din Rahova

După 24 de ore de la nenorocire, din cauza arsurilor mari de pe corp, s-a decis transferarea acestuia la un spital din Austria. Transportul se realizează cu avionul SMURD al IGAv, pacientul fiind monitorizat permanent de echipa medicală.

Alte trei victime se află internate la Spitalul Floreasca din Capitală. De asemenea, un tânăr de 17 ani, care este fratele femeii gravide prinse și ucise sub dărâmături, se află internată în spitalul ”Grigore Alexandrescu”. Medicii au transmis că băiatul este în stare gravă, dar stabilă.

„Adolescenta de 17 ani a ieşit cu bine, ieri seară, din operaţie. Este în stare gravă în continuare, dar stabilă. A fost detubată, este conştientă, vorbeşte”, notează News.ro.

O femeie de 78 de ani, cu arsuri grave (pe o suprafață de sub 15%), este internată la Spitalul Bagdasar-Arseni, este intubată, însă evoluția este stabilă. În același spital a fost transferat un bărbat de 58 de ani, însă a refuzat internarea pentru monitorizare. Alte trei persoane au ajuns la Spitalul Floreasca din Capitală. Se află în stare stabilă.

