Înregistrarea dintre un pompier și un angajat Distrigaz a fost făcută publică! A avut loc la doar câteva minute după explozie

Apelul dintre angajații Distrigaz Sud și pompieri a fost făcută publică la scurt timp după explozia de vineri dimineață din Rahova. Reprezentanții companiei au transmis că gazul a fost oprit cu o zi înainte din cauza unor pierderi care au fost semnalate de către locatari.

Explozia care s-a produs vineri dimineață la ora 9:07 a afectat grav trei dintre cele opt etaje ale blocului, dar și clădiri din zonă. Liceul Bolintineanu a fost devastat, geamurile au fost sparte și mai mulți elevi au ajuns la spital, în urma tăieturilor suferite. Trei persoane și-au pierdut viața în urma deflagrației puternice.

Discuția dintre angajații Distrigaz Sud și unul dintre pompierii chemați la blocul din Rahova după explozie a fost făcută publică. Se menționează că alimentarea cu gaz a fost oprită încă de joi, potrivit Digi24.

„Angajat Distrigaz: Am venit să ajutăm, nu să…şi am cerut la toţi: „spuneţi-ne ce vreţi. Asta a fost”

Pompier: Cine eşti? Apa Nova sau cine ești?

Angajat Distrigaz: Distrigaz-ul.

Pompier: Tu iei legătura şi-mi opreşti zona asta de gaz.

Angajat Distrigaz: Este oprită, zona asta e oprită de ieri.

Pompier: Păi, de când e oprită?

Angajat Distrigaz: De ieri după masă.

Pompier: De ce?

Angajat Distrigaz: Că au fost pierderi. Deci toate astea sunt oprite”.

Distrigaz Sud a anunțat că echipele sale de intervenție au revenit la fața locului vineri pentru a inspecta clădirea. Specialiștii companiei au constatat că sigiliul de pe robinetul de gaze, închis cu o zi înainte din cauza unei scurgeri, fusese deteriorat. Reprezentanții companiei susțin că au ajuns la bloc chiar în momentul deflagrației.

Poliția Capitalei a demarat o anchetă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 5, pentru a stabili dacă explozia s-a produs ca urmare a unei neglijențe, cercetările fiind încadrate ca infracțiune de distrugere din culpă cu urmări grave.

