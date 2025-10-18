Incendiu într-un bloc din Tecuci! Un bărbat a sărit de la etaj pentru a se salva. Oamenii s-au temut de o explozie

Un incendiu de proporții a izbucnit, sâmbătă seara – 18 octombrie, într-un bloc din municipiul Tecuci. Apelul inițial la 112 anunța o posibilă explozie. Pompierii au intervenit de urgență. În încercarea de a se salva de incendiu, un bărbat a sărit de la etaj. Cum s-a întâmplat totul?

În această seară, pompierii de la ISU Galați au desfășurat o operațiune de stingere a unui incendiu izbucnit într-un bloc din Tecuci. La faţa locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autoscară mecanică şi un echipaj SMURD.

Pentru că incendiul se manifesta cu degajări mari de fum, pompierii au evacuat opt persoane din clădire, pentru a le asigura protecția. De asemenea, speriat de fumul dens, un bărbat de 47 de ani a sărit de la etajul al doilea. El a fost preluat de echipajul SMURD, conștient, şi transportat la Spitalul Municipal Tecuci.

Incendiul a fost lichidat de către pompieri și nu au existat alte victime, însă au fost înregistrate numeroase pagube. În imobil au ars obiecte de mobilier şi bunuri personale.

„În urma evenimentului, a rezultat o victimă, un bărbat de 47 de ani a sărit de la etajul al doilea, speriat de fum. Acesta a fost preluat de echipajul SMURD, conştient, şi transportat la Spitalul Municipal Tecuci”, precizează ISU Galaţi.

Oamenii s-au temut de o explozie

Imediat ce incendiul a fost sesizat, oamenii au sunat la 112. Locuitorii din blocul din Tecuci au semnalat inițial o presupusă explozie. Pompierii militari s-au deplasat de urgență la fața locului, însă au constat că nu este vorba despre o deflagrație, ci despre un incendiu.

„Deşi apelul iniţial la numărul unic de urgenţă 112 a semnalat o posibilă explozie, în urma verificărilor efectuate până la acest moment nu au fost identificate urme care să indice producerea unei deflagraţii”, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Galaţi.

În urma celor întâmplate, acum este în desfășurare o anchetă. Pentru moment nu se cunoaște ce a provocat incendiul, iar oamenii legii fac cercetări pentru a stabil cu exactitate cum s-a întâmplat totul.

